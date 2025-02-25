एनपीएलको खेलतालिका सार्वजनिक, फ्लडलाइटमा खेल हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणको खेल तालिका मंसिर १ देखि सार्वजनिक गरेको छ।
- एनपीएलको उद्घाटन खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौं गोर्खाज त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा अपरान्ह ४ बजे खेल्नेछन्।
- एनपीएलको १९ लिग खेल, ३ प्लेअफ र फाइनल खेलहरू फ्लडलाइटमा त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा खेलिने छन्।
२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको दोस्रो संस्करणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सोमबार खेलतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
मंसिर १ देखि सुरु हुने दोस्रो संस्करणको तालिका अनुसार एनपीएलको खेल त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा फ्लडलाइटमा पनि खेलिने भएको छ ।
तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौं गोर्खाज खेल्ने छन् । खेल अपरान्ह ४ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
तालिकाअनुसार एनपीएलको प्लेअफका ३ तथा फाइनल अनि लिग चरणका १९ खेलहरू फ्लडलाइटमा खेलिने छन् ।
त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा १० हजार क्षमताको पारापिट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने फ्लडलाइट जडानको काम पनि अन्तिम चरणमा छ ।
प्रतिक्रिया 4