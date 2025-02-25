सेफ अली जैबले चितवनबाट एनपीएल खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ कात्तिक, काठमाडौं । इंग्ल्यान्डका ब्याटिङ अलराउन्डर सेफ अली जैबले दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल क्रिकेटमा चितवन राइनोजबाट खेल्ने भएका छन् ।
चितवनले आइतबार उनलाई अनुबन्ध गरेको जानकारी दिएको हो । उनले पहिलो संस्करणमा सुदूरपश्चिम रोयल्सबाट खेलेका थिए जहाँ टोलीका लागि सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडी थिए ।
प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका उनले प्रतियोगितामा ९ खेलमा २ अर्धशतकसहित २७५ रन बनाए भने १२ विकेट पनि लिए ।
राष्ट्रिय टोलीबाट नखेले पनि इंग्ल्यान्डको घरेलु क्रिकेटमा खेल्ने गरेका छन् । बाँयाहाते ब्याटिङ गर्ने उनले टी२०मा ९८ खेलमा १४० माथिको स्ट्राइक रेटले १६०० भन्दा बढी रन बनाएका छन् । भाइटालिटी ब्लास्टमा मात्रै उनले १४०० भन्दा धेरै रन बनाएका छन् । त्यस्तै स्लो लेफ्ट आर्म बलिङ गर्ने उनले १८ विकेट पनि लिएका छन् ।
उनले बकिङहामसायरको उमेर समूहसहित सिनियर टिम तथा नर्थहाम्पटनसायरबाट खेलेका छन् । त्यस्तै द हन्ड्रेड क्रिकेटमा वेल्श फायर र नर्थन सुपरचार्जर्सबाट खेलेका छन् ।
