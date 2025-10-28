+
कांग्रेस सम्पर्क समितिका सभापतिहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा

अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते ८:१८

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका विभिन्न जिल्लाका काठमाडौंमा उपलब्ध सम्पर्क समितिका सभापतिहरूको बैठकले १५औँ महाधिवेशन नियमित रूपमा गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बसिरहेका बेला सम्पर्क समितिका सभापतिहरूले नियमित अधिवेशन गर्न दबाब दिएका हुन् ।

कांग्रेस सुनसरी-काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति बाबुराम आचार्यले काँग्रेसले आफ्नो अधिवेशन बिना सर्तमा समयमै गर्नुपर्ने र नियमित अधिवेशन हुन नसकेका केही समय थपेर भए पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने विचारमा सबै उपलब्ध साथीहरू सहमति भएको जानकारी दिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले अधिवेशन समयमै गर्न मितिसहित प्रस्ताव गरेका छन् भने वरिष्ठ नेता डा शेखर कोइरालाले कुनै पनि हालतमा फागुन २१ गतेभित्र अधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्वबाट चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन महामारीमा बाहेक ४ वर्षभन्दा पछाडि कहिल्यै धकेल्न नहुने र जेएनजी पुस्ताको मागअनुसार नयाँ नेतृत्व आई पार्टी रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको सभापति आचार्यले बताए । नेतृत्व पुरानो आए पनि अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उपस्थित सभापतिहरूले माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसमा महाधिवेशन मितिबारे प्रस्तावै प्रस्ताव

कांग्रेसमा महाधिवेशन मितिबारे प्रस्तावै प्रस्ताव
महाधिवेशनबारे मध्यमार्गी बाटो खोजौं : गोविन्द भट्टराई

महाधिवेशनबारे मध्यमार्गी बाटो खोजौं : गोविन्द भट्टराई
एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठौं : प्रकाशशरण महत

एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठौं : प्रकाशशरण महत
अहिले दोष खोज्ने र धार बनाउने समय होइन, जिम्मेवार बनौं : डिना उपाध्याय 

अहिले दोष खोज्ने र धार बनाउने समय होइन, जिम्मेवार बनौं : डिना उपाध्याय 
कांग्रेस बैठकमा उमेशजंग : महाधिवशेनको तयारी पहिले किन गरिएन ?

कांग्रेस बैठकमा उमेशजंग : महाधिवशेनको तयारी पहिले किन गरिएन ?
वर्तमान समितिको म्याद बढाउन खोजिए विशेष महाधिवेशन हुन्छ : मधु आचार्य

वर्तमान समितिको म्याद बढाउन खोजिए विशेष महाधिवेशन हुन्छ : मधु आचार्य

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

