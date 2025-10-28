२२ कात्तिक, काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै शाही युवा शक्ति नेपालले शनिबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्यालीसहित प्रदर्शन गरेको छ ।
राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार मुक्त समाजको माग राख्दै उनीहरूले शनिबार काठमाडौंको सामाखुसी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सामाखुसी, बालाजु हुँदै प्रदर्शन गर्दै अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीले बनस्थलीमा रोकेको थियो । प्रहरीले रोकेपछि उनीहरूले बनस्थलीमा नै कोणसभा गरेका थिए ।
उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै मुलुकलाई निकास दिन राजसंस्था पुनर्स्थापना अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4