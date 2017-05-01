+
कान्तिपुर थिएटरले नाटक ‘महारानीको जात्रा’ मञ्चन गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कान्तिपुर थिएटरले २४ कात्तिकदेखि २० मंसिरसम्म बुधबारबाहेक हरेक साँझ ५ बजे नाटक 'महारानीको जात्रा' मञ्चन गर्ने भएको छ।
  • नाटकमा अभिनेत्री उषा रजक, राज न्यौपाने, सुहाना आचार्य र निकिता आचार्य मुख्य भूमिकामा छन् भने दिपल बरालले निर्देशन गरेका छन्।
  • प्रवेश शुल्क विद्यार्थी र रंगकर्मीका लागि ३०० रुपैयाँ र साधारण दर्शकका लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ।

काठमाडौं । कान्तिपुर थिएटरले नाटक ‘महारानीको जात्रा’ मञ्चन गर्ने भएको छ । २४ कात्तिकदेखि २० मंसिरसम्म बुधबारबाहेक हरेक साँझ ५ बजे नाटक मञ्चन हुने प्रेषित विवरणमा उल्लेख छ ।

अघिल्लामा चर्चित फिल्म कलाकारलाई समेटेको थिएटरले नयाँ नाटकमा अभिनत्री उषा रजक र राज न्यौपानेसहित सुहाना आचार्य र निकिता आचार्यलाई मञ्चमा उतार्दैछ ।

लामो समयदेखि नाटक डिजाइन र निर्देशन गर्दै आएका अनुभवी रंगकर्मी तथा प्रशिक्षक दिपल बरालले नाटक परिकल्पना, निर्देशन गरेका हुन् ।

रेमश पुरीको निर्माणमा तयार हुने नाटकका अन्य कलाकारमा दिपेश गजुरेल, विकल्प ओली, ज्योति लामा, समीर शर्मा, विशाल कार्की, गोविन पौडेल, श्रीधर गौतम, प्रयास खत्री, बिमल यादव, मनोज तामाङ, बिरान दहनी, श्वेता चौलागाईं र कुशल बास्कोटा छन् ।

यसअघि थिएटरले रेखा थापालाई डेब्यू गराएको नाटक ‘मीरा’ र अभिनेता जीवन लुइँटेललाई कमब्याक गराएको नाटक ‘शिरीषको फूल’ को मञ्चन गरेको थियो ।

नाटक हेर्नका लागि विद्यार्थी तथा रंगकर्मीका लागि प्रवेश शुल्क ३०० रुपैयाँ र साधारण दर्शकका लागि ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कान्तिपुर थिएटर महारानीको जात्रा
सम्बन्धित खबर

१२ को पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने तयारी

१२ को पूरक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने तयारी
हङकङ सिक्सेस : सन्दीपको नाममा सर्वाधिक रन, राशिदले लिए सर्वाधिक विकेट

हङकङ सिक्सेस : सन्दीपको नाममा सर्वाधिक रन, राशिदले लिए सर्वाधिक विकेट
बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुँदा किसान खुसी

बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुँदा किसान खुसी
संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि थाले हस्ताक्षर अभियान

संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि थाले हस्ताक्षर अभियान
एमएडब्लू वृद्धिको देशभरि १४० भन्दा बढी सीसीएस२ फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन

एमएडब्लू वृद्धिको देशभरि १४० भन्दा बढी सीसीएस२ फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन
बेदुराम भुसालले देखेका प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने ८ काम

बेदुराम भुसालले देखेका प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने ८ काम

