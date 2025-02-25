एन्फा र खेलाडी संघबीचको वार्ता प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुपर्ने माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच आज वार्ता डाकिएको छ जसको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुपर्ने माग खेलाडी संघले राखेको छ।
- एन्फाले ए डिभिजन लिग र राष्ट्रिय लिगबारे खेलाडीहरूको माग र भावनालाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले वार्ता बोलाएको छ।
- गत बिहीबार खेलाडी संघले सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आफ्ना मेडलहरू बुझाएका थिए।
२४ कात्तिक, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच आजका लागि डाकिएको वार्ता प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
संघ तथा संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै वार्ता लाइभ हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘घरेलु फुटबल अन्तर्गतका शीर्ष डिभिजन लिग फुटबल हुनुपर्छ भन्ने खेलाडीद्वारा उठाइएको मागमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले व्यक्त गरेको चासो र वार्ताका लागि गरेको आह्वानप्रति नेपाल फुटबल खेलाडी संघ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ’ स्टाटसमा लेखिएको छ, ‘सम्पूर्ण खेलाडी र सरोकारवालाहरूको जानकारी र पारदर्शिताका लागि आज हुने वार्ताको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन एन्फासँग अनुरोध गर्दछौं।’
एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ए डिभिजन लिग र राष्ट्रिय लिगबारे उठेका खेलाडीहरूको माग र भावनालाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाउँदै आजका लागि वार्ता बोलाएको थियो ।
गत बिहीबार नेपाल फुटबल खेलाडी संघको नेतृत्वमा खेलाडीहरूले सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालय अगाडि धर्ना दिँदै आफ्ना मेडलहरू बुझाएका थिए।
खेलाडी संघले खेल्न पाउनु आफ्नो आधारभूत हक भएको र त्यसका लागि सडकमा आउन बाध्य भएको जनाएको थियो।
एन्फाले भने खेलाडीहरूको आन्दोलनप्रति संवेदनशील रहँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्ने बताएको हो।
