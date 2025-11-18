+
संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेले थाल्यो पालिकास्तरीय भेला र प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते ८:५४

२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आजबाट भेला र प्रदर्शन सुरु गरेको छ । देशभरका पालिकाहरुमा एमाले कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

एमालेले संसद पुनर्स्थापना र महाधिवेशन केन्द्रित जनपरिचालन एवं जनसभा गर्न सबै पालिका कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्रदर्शन र सभा आयोजना भइरहेको नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पद त्याग्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि २७ भदौमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

एमालेले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउँदै आएको छ ।

नेकपा एमाले
प्रतिक्रिया
