५४ प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ताको माग सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पुगौँ : सहमहामन्त्री जीवन परियार

२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले समयमै महाधिवेशन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सानेपामा जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबार धारणा राख्दै उनले मंसिरदेखि पुस महिनासम्म कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने बताए ।
‘समयमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ सहमहामन्त्री परियारले राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘उहाँको भनाइ मंसिरदेखि पुस महिनासम्म कार्यतालिका बनाएर जानुपर्दछ भन्ने थियो।’
ती नेताका अनुसार परियारले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि गरेको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए।
‘५४ प्रतिशतले गरेको सिग्नेचरलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन,’ सहमहामन्त्रीको भनाइ थियो, ‘विशेष अधिवेशनमा नजाऊँ । तर, ५४ प्रतिशतलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाँडै निष्कर्षमा पुगौँ ।’
