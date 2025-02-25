रोनाल्डोले भने- आगामी विश्वकप मेरा लागि अन्तिम, दुई वर्षभित्र सन्यास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ कात्तिक, काठमाडौं । पोर्चुगलका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आगामी वर्ष हुने विश्वकप आफ्नो अन्तिम विश्वकप हुने बताएका छन् ।
क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ९५० भन्दा बढी गोल गरेका ४० वर्षे फरवार्ड रोनाल्डोले आगामी दुई वर्षभित्र फुटबलबाट सन्यास लिने समेत बताएका छन्
‘यो निश्चित हो’ उनले भिडियो लिङ्कमा साउदी फोरमसँग भने । उनलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘सन् २०२६ मेरोे विश्वकप खेलका लागि अन्तिम स्पर्धा हुनेछ। म ४१ वर्षको हुनलागेँ र मलाई लाग्छ यो क्षण अन्तराष्ट्रिय खेलबाट बिदा लिन उपयुक्त हुनेछ।’
सन् २०२३ मा साउदी अरबको अल नासरमा आकर्षक कार्यकाल सुरु गरेका रोनाल्डोले गत हप्ता आफूले चाँडै नै सन्यास लिने बताएका थिए । ‘सम्भवतः अझै एक वा दुई वर्ष हो म खेलमा हुनेछु’ उनले भने।
पाँच पटकका बालोन डि’ओर विजेता रोनाल्डोले आगामी वर्ष छैटौं पटक विश्वकप खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। सन् २००६ मा पोर्चुगल सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित भएको थियो र यो नै उनको नेतृत्वमा पोर्चुगलका लागि उपाधिको लागि सबैभन्दा उत्कर्ष अवस्था थियो ।
पोर्चुगल सन् २०२६ मा अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा हुने विश्वकपमा आधिकारिक रूपमा छनोट भइसकेको छैन । यद्यपी बिहीबार हुने खेलमा आयरल्यान्डलाई पराजित गरेमा पोर्चुगलले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नेछ ।
रोनाल्डो २०२२ को अन्त्यमा दोस्रो पटक म्यानचेस्टर युनाइटेड छोडेपछि अल नासरमा सामेल भएका थिए ।
-रासस/एएफपी
