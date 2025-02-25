News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कर्णाली यशविस एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- कर्णालीले मधेश युनाइटेडलाई २५-१५, २५-१२, २५-१७ को सेटमा हराएको हो।
- जेनजी आन्दोलनका कारण स्थगित प्रतियोगिता पुनः सुरु भएको छ।
२६ कात्तिक, काठमाडौं । साविक विजेता कर्णाली यशविस एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा बुधबार भएको खेलमा मधेश युनाइटेडलाई सोझो सेटमा हराएर कर्णाली लिगको अन्तिम खेलअघि नै फाइनल पुगेको हो ।
कर्णालीले मधेशलाई २५-१५, २५-१२, २५-१७ को सेटमा हराएको हो । प्लेयर अफ द म्याच कर्णालीकी साफिया पुन घोषित भइन् ।
जेनजी आन्दोलनका कारण बीचमै स्थगित भएको प्रतियोगिता आजदेखि पुन: सुरु भएको हो ।
आजै अर्को खेलमा ललितपुर क्वीन्स र पोखरा निन्जाज खेलिरहेका छन् । ललितपुर पनि विजयी भएमा फाइनल पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4