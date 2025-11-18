+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा गण्डकी कांग्रेसको मत बलियो

संस्थापन पक्षकै नेताहरू तत्काल महाधिवेशनको पक्षमा, संस्थापन पक्षधरले गर्‍यो भेला

कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मासहित अधिकांश पदाधिकारी र सदस्य संस्थापन इतरका छन् । उनीहरू सबैजसो चुनावअघि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । १५औं महाधिवेशन समयमै गर्न दबाबमूलक भेला भनिए पनि यसको अन्तर्यमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा गरिएको भेला थियो ।

0Comments
Shares
अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८२ कात्तिक २७ गते ९:१०

२६ कात्तिक, पोखरा । नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्न पोखरामा दबाबमूलक भेला गरेको छ । भेलाको नेतृत्व गरेका थिए, नेता गोपालमान श्रेष्ठनिकट मेखलाल श्रेष्ठले ।

मेखलालसँगै भेलाको समन्वय गर्ने अर्का नेता थिए, नेपाली कांग्रेस बागलुङ सभापति जित शेरचन । शेरचन कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट हुन् र सिटौला पक्षबाटै टिकट हात पारेर गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका जिल्ला सभापति, प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहने बताइए पनि भेलामा अधिकांश नेता तथा जिल्ला सभापतिहरू देखिएनन् । कांग्रेस गण्डकी उपसभापति समेत रहेका मेखलाल बाहेक अन्य पदाधिकारी भेलामा उपस्थित थिएनन् ।

कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मासहित अधिकांश पदाधिकारी र सदस्य संस्थापन इतरका छन् र उनीहरू सबैजसो चुनावअघि महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

१५औं महाधिवेशन समयमै गर्न दबाबमूलक भेला भनिए पनि यसको अन्तर्यमा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा गरिएको भेला थियो ।

संस्थापन पक्षको भेलामा नेतृत्व गरिरहेका मेखलाल र जित शेरचनले नै भनिरहेका थिए, ‘हतारमा अहिले नै महाधिवेशन गरौं भन्ने होइन तर पहिले क्रियाशील सदस्यतादेखिको विवाद टुंग्याउँ अनि समयमै महाधिवेशन गरौं ।’

गण्डकीका अधिकांश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावअनुसार नै पुस १६-१९ मा नियमित अधिवेशन वा त्योभन्दा अगावै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा महाधिवेशन मितिबारे प्रस्तावै प्रस्ताव

संस्थापन पक्ष तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर मानिएका केन्द्रीय सदस्य पर्वतका अर्जुन जोशी, गोरखाका अब्दुर सतार, चिनकाजी श्रेष्ठ, मनाङबाट केन्द्रीय सदस्य रहेका टेकबहादुर गुरुङ चुनावअगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य जोशी संस्थापन इतरका शुक्रबार शर्मासँग गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पराजित भएका थिए । जोशीलाई पछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।

उनै जोशी अहिले चुनाव अगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय समितिको बैठकमै खुलेर बोलिसकेका छन् । संस्थापन पक्षकै मानिएकी गण्डकीकी सांसदसमेत रहेकी चम्पादेवी खड्का पनि चुनावअगावै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेकी छन् ।

संस्थापन पक्षबाटै कास्की सभापति जितेका किशोरदत्त बराल, पर्वतका युवराज जोशी, गण्डकीका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका लमजुङका सभापति टकराज गुरुङ पनि चुनाव अगावै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

गण्डकीका सांसदसमेत रहेका तनहुँका सभापति जितप्रकाश आले तटस्थ बस्दै केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्रै आफू खुल्ने बताइरहेका छन् । नवलपुरका सभापति महेन्द्रद्वज जीसी, गोरखाका नन्दप्रसाद न्यौपाने पनि चुनावअगावै महाधिवेशन हुने पक्षमा खुलेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस महाधिवेशन : चुनावअघि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न भन्ने गलफतीमै बित्यो डेढ महिना

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मुस्ताङका सभापति रोमी गौचन, मनाङका सभापति नर्बु गुरुङले पनि चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

बागलुङका सभापति जित शेरचनसँगै पूर्वराज्यमन्त्री समेत रहेका म्याग्दी सभापति खमबहादुर गर्बुजा (खम्बीर) संस्थापनका ७ भाइको पक्षमा स्पष्ट देखिएका छन् ।

निर्वतमान सांसदसमेत रहेका स्याङ्जाका राजु थापाले महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् भने उनी बुधबारको भेलामा समेत देखिएनन् । थापा आफूहरूसँगै रहेको र व्यस्तताको कारण आउन नसकेको बागलुङ सभापति शेरचनले दाबी गरे ।

नवलपुरबाट चुनाव जितेका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालासहित पूर्वउपसभापति समेत रहेका स्याङ्जाका गोपालमान श्रेष्ठसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे, तनहुँका शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, ध्रुव वाग्ले, कास्कीका गुरु बराल, स्याङ्जाकी सरस्वती अर्याल तिवारी, नवलपुरकी सीता पाण्डेलगायत तत्काल महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, शारदा पौडेललगायत नेता महामन्त्रीहरूको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने पाठ

गण्डकी प्रदेश समितिका सभापति शर्मासहित उपसभापति कल्पना तिवारी, महामन्त्री किरणबाबु श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद लामिछाने, सहमहामन्त्री रामचन्द्र जोशी, कोपिला रानाभाट, रमेशकुमार पाण्डे, कोषाध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता माधव बास्तोलालगायत पनि चुनाव अगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

कास्कीसहित गण्डकीका अधिकांश क्षेत्रीय सभापतिहरूले पनि चुनाव अगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने निर्णय नै गरेर केन्द्रीय समितिलाई बुझाएका थिए । गण्डकीका नेता/कार्यकर्ता चुनावअगाडि महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । पोखरा महानगरसहित देशभरका महानगर सभापतिहरूले पनि तत्काल महाधिवेशनको माग राखेका थिए ।

संस्थापन पक्षका ७ भाइनिकट नेताहरूले भने पोखरामा भेला गरेर महाधिवेशनको माग नै विधिसम्मत नभएको र हस्ताक्षर गर्नेहरू कोको हुन् भन्ने नै नखुलेकाले कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउनु परेको बताएका छन् ।

निर्वाचन र महाधिवेशन सँगै गर्दा तालमेल नमिल्ने बागलुङ सभापति शेरचनको दाबी थियो । चुनावमा टिकट बाँड्नकै लागि पहिल्यै महाधिवेशन भनिएको भन्दै समय र तयारी पुगेपछि महाधिवेशन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

चुनाव अगावै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षले शनिबार पोखरामै भेला आयोजना गर्दैछ । प्रदेश समितिले नै महाधिवेशनको सन्दर्भमा भेला गर्न लागेको सभापति शुक्रराज शर्माले जानकारी दिए । चुनावअगाडि कि पछाडि भन्ने अन्तरद्वन्द्वले नेपाली कांग्रेसको तल्लो तहसम्मै विभाजन ल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा महाधिवेशन टार्ने जालझेल कायमै
यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस विवाद : महाधिवेशनका दुई कार्यतालिका पेसपछि अब के हुन्छ ?
यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस संस्थापनको निष्कर्ष: २१ फागुनको चुनावपछि मात्र महाधिवेशन
कांग्रेस महाधिवेशन गण्डकी कांग्रेस नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

५४ र ४६ प्रतिशतलाई समेटेर निर्वाचन अगावै नीति महाधिवेशन गरौं : ज्ञानेन्द्र कार्की

५४ र ४६ प्रतिशतलाई समेटेर निर्वाचन अगावै नीति महाधिवेशन गरौं : ज्ञानेन्द्र कार्की
‘अनुकूल परे मिच्ने, अनुकूल नपरे विधानको कुरा गर्ने ?’

‘अनुकूल परे मिच्ने, अनुकूल नपरे विधानको कुरा गर्ने ?’
चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन गर्न गोरखा कांग्रेसको माग

चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन गर्न गोरखा कांग्रेसको माग
महाधिवेशन चुनावअघि वा पछि भन्नुपर्दैन : कांग्रेस नेता यादव

महाधिवेशन चुनावअघि वा पछि भन्नुपर्दैन : कांग्रेस नेता यादव
शेखर कोइरालाले भने- कांग्रेसको महाधिवेशन पुस मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्छ

शेखर कोइरालाले भने- कांग्रेसको महाधिवेशन पुस मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्छ
कांग्रेस महाधिवेशन : चुनावअघि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न भन्ने गलफतीमै बित्यो डेढ महिना

कांग्रेस महाधिवेशन : चुनावअघि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न भन्ने गलफतीमै बित्यो डेढ महिना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित