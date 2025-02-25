बंगलादेशसँग खेल्न नेपाल तयार : प्रशिक्षक खड्का

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपाली टोली तयार भएको बताएका छन् ।
खेलअघि बुधबार आयोजित प्रि म्याच प्रेस कन्फेरेन्समा प्रशिक्षक खड्काले तयारी राम्रो भएको र राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका हुन् ।
बंगलादेशी टिमले यस खेलमा भने हम्जा चौधरीलाई खेलाउँदै छ । नेपालमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा भने उनी टोलीमा थिएनन् ।
हम्जा खेल्नेबारे पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै खड्काले भने, ‘हम्जा खेल्नाले बंगलादेशलाई अझै सन्तुलित बनाउँछ । तर हामी डराउँदैनौं, किनभने फुटबलमा व्यक्तिगत भन्दा पनि टिम गेम हेरिन्छ।’
खड्काले विपक्षीको बलियो र कमजोर पक्षको विश्लेषण गरिएको बताउँदै हम्जाको उपस्थिति हुँदा बंगलादेशसँग त्यसैअनुरुपको रणनीतिले खेल्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले पनि बंगलादेशसँगको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताउँदै जितका लागि खेल्ने बताए । उनले यस खेलबाट मलेसियासँगको एसियन कप छनोट खेललाई मद्दत पुग्ने टिप्पणी गरे।
यसअघि गत भदौमा नेपालमा भएको मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । दुई खेल हुने तय भएपनि जेनजी आन्दोलनका कारण दोस्रो खेल रद्द भएको थियो ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल बिहीबार साँझ पौने ८ बजेदेखि ढाकामा सुरु हुनेछ ।
नेपालले यसपछि नोभेम्बर १८ मा मलेसियासँग एएफसी एसियन कप छनोटको खेल खेल्दैछ ।
