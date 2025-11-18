+
राजामौलीको फिल्म ‘ग्लोब ट्रोटर’ बाट प्रियंका चोपडाको लुक सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १२:५०

  • दक्षिण भारतीय निर्देशक एसएस राजामौलीले प्रियंका चोपडाको पहिलो झलकसहित आफ्नो आगामी फिल्म 'ग्लोब ट्रोटर' को पोस्टर रिलिज गरेका छन्।
  • फिल्ममा महेश बाबु, प्रियंका चोपडा र पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र नोभेम्बर १५ मा हैदराबादमा कार्यक्रम तय गरिएको छ।
  • प्रियंकाले 'मन्दाकिनी' को भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् र निर्देशक राजामौलीले उनलाई 'भारतीय सिनेमालाई विश्वमा नयाँ पहिचान दिने महिला' भनेका छन्।

मुम्बई । दक्षिण भारतीय निर्देशक एसएस राजामौलीले आफ्नो आगामी फिल्मको पोस्टर रिलिज गरेका छन् । पोस्टरमा प्रियंका चोपडा जोनसको पहिलो झलक देखाइएको छ । फिल्मको शीर्षक ‘ग्लोब ट्रोटर’ राखिएको छ ।

यो फिल्ममा साउथ स्टार महेश बाबु र प्रियंका देखिँदैछन् । निर्देशक र कलाकारले फिल्मको पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् ।

फिल्ममा प्रियंकाले ‘मन्दाकिनी’ को भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् । लामो समयपछि उनी भारतीय फिल्ममा फर्किन लागेकी हुन् ।

पोस्टर सेयर गर्दै निर्देशक राजामौलीले लेखेका छन्, ‘भारतीय सिनेमालाई विश्वमा नयाँ पहिचान दिने महिला । फेरि स्वागत छ, देसी गर्ल प्रियंका चोपडा । संसार तपाईंको ’मन्दाकिनी’ को धेरै रंगहरू हेर्न पर्खिरहेको छ ।’

प्रियंकाले पनि पोस्टर सेयर गरिन् । उनले लेखिन्, ‘उनी देखिने भन्दा धेरै बढी छिन् । मन्दाकिनीलाई भेट्नुहोस् ।’

फिल्मको बारेमा धेरै जानकारी दिइएको छैन । यसमा महेश बाबु, प्रियंका चोपडा र पृथ्वीराज सुकुमारनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नोभेम्बर १५ मा हैदराबादको रामोजी फिल्म सिटीमा एक प्रमुख कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यस कार्यक्रममा फिल्मको शीर्षक पनि घोषणा हुन सक्छ । यो कार्यक्रम जियो हटस्टारमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ । यसअघि, निर्माताले फिल्मबाट पृथ्वीराजको पहिलो लुक साझा गरेका थिए ।

प्रियंकाको पछिल्लो बलिउड फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ थियो, जुन सन् २०१९ मा रिलिज भएको थियो । त्यसपछि, उनी हलिउड फिल्ममा ब्यस्त छिन् ।

उनले हिन्दी र अंग्रेजीमा रिलिज भएको ‘द ह्वाइट टाइगर’ मा पनि अभिनय गरिन् । यो फिल्म सन् २०२१ मा नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको थियो र प्रियंकाले कार्यकारी निर्माताको रूपमा पनि काम गरेकी थिइन् ।

एसएस राजामौली ग्लोब ट्रोटर प्रियंका चोपडा जोनस
