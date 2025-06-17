+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अर्को जिल्लाबाट मतदान गर्न दिनेबारे छलफलमा सरकार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १३:४९

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले अर्को निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाबाट समेत मतदान गर्न दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल र अध्ययन सुरु गरेको छ ।

देशभित्रै विभिन्न कारणले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्नेलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

‘अन्डर कन्सिट्वान्सी (अन्तर निर्वाचन क्षेत्र) बाट मतदान गर्न दिन सकिन्छ कि भनेर सरकार अध्ययनमा छ’, गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा भने ।

बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा समेत यो विषय उठेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले नै अन्तरजिल्ला मतदान व्यवस्था गर्न कति सम्भव छ भनेर चासो राखेकी थिइन् ।

मतदान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मतदान गर्न पाउने उमेर : १६ कि १८ वर्ष ?

मतदान गर्न पाउने उमेर : १६ कि १८ वर्ष ?
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने विषय यसपटक सम्भव बनाउनैपर्छ : गृहमन्त्री

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने विषय यसपटक सम्भव बनाउनैपर्छ : गृहमन्त्री
६ हजार श्रमिक सर्वेक्षण निष्कर्ष : प्रवासी नेपाली मतदान गर्न आतुर, दलहरू अनिच्छुक

६ हजार श्रमिक सर्वेक्षण निष्कर्ष : प्रवासी नेपाली मतदान गर्न आतुर, दलहरू अनिच्छुक
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगलाई ताकेता

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगलाई ताकेता
अनेरास्ववियुको नेतृत्व चयन गर्न विहीबार बिहान मतदान

अनेरास्ववियुको नेतृत्व चयन गर्न विहीबार बिहान मतदान
युवा संघको चुनावमा १ हजार ४०४ मत खस्यो, नतिजा आजै आउने

युवा संघको चुनावमा १ हजार ४०४ मत खस्यो, नतिजा आजै आउने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित