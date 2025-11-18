+
गृहमन्त्रीको प्रष्टोक्ति– दल खोल्दिनँ, चुनाव पनि लड्दिनँ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १४:१६

२७ कात्तिक, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफूले दल नखोल्ने र चुनाव पनि नलड्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

समितिको बैठकमा उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले गृहमन्त्री अर्याललाई यसबारे प्रश्न गरेका थिए ।

‘दल खोल्ने होकी, चुनाव लड्ने हो कि, के हो ?’, श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

उक्त प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले आफूले दल पनि नखोल्ने र चुनाव पनि नलड्ने जवाफ दिए ।

‘दल खोल्दिनँ, चुनाव पनि लड्दिनँ,’ गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

