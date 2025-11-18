+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विद्यार्थीलाई मानवढाल बनाएर हिंसा मच्चाइयो: प्रदीप ज्ञवाली

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १५:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले २३ भदौमा निर्दोष विद्यार्थीहरूलाई मानवढाल बनाएर मुलुकमा हिंसा मच्चाइएको बताएका छन्।
  • ज्ञवालीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निस्किएका विद्यार्थीलाई संसद् भवन भत्काउन र सुरक्षा पोष्ट कब्जा गर्न उक्साइएको दावी गरे।
  • उपमहासचिव ज्ञवालीले संसद् भवनतिर हुल्ने कामपछि एउटा दु:खान्त घटना घटेको उल्लेख गरे।

२७ कात्तिक, काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले २३ भदौमा निर्दोष विद्यार्थीहरूलाई मानवढाल बनाएर मुलुकमा हिंसा मच्चाइएको बताएका छन्।

दाङमा बिहीबार आयोजित एमालेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निस्किएका विद्यार्थीलाई मानवढाल बनाइएको बताएका हुन्।

‘आज हाम्रो प्रश्न छ, को थिए ती घुसपैठियाहरू जसले भर्खर क्याम्पस पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई मानवढालजस्तो बनाएर संसद् भवन भत्काउनका लागि उत्प्रेरित गरे,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूको भावना पवित्र थियो। एउटा रुखको हाँगा पनि भाँच्दैनौं, फूलका बेर्ना पनि मास्दैनौं, दुवो पनि मिच्दैनौं भनेर उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले विद्यार्थीहरूलाई संसद् भवनका पर्खाल भत्काउन र सुरक्षा पोष्ट कब्जा गर्न उक्साइएको दावी गरे।

‘गंैची र बेल्चा लगेर संसद भवनका पर्खाल भत्काउन, सुरक्षा पोष्ट कब्जा गर्न उक्साउने र संसद भवनतिर हुल्ने जुन काम भयो, त्यसपछि एउटा दु:खान्त घटना घट्यो,’ उनले भने।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जागरण सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
नियमित महाधिवेशन नै साझा मिलनबिन्दु हुनुपर्छ : भीष्मराज आङेदम्बे

नियमित महाधिवेशन नै साझा मिलनबिन्दु हुनुपर्छ : भीष्मराज आङेदम्बे
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
‘अश्लील’ भन्दै प्रतिबन्ध खेपेको किताब, छापिएकै दिन विक्री भएको थियो २ लाखप्रति

‘अश्लील’ भन्दै प्रतिबन्ध खेपेको किताब, छापिएकै दिन विक्री भएको थियो २ लाखप्रति
रक ब्याण्ड ‘लिंकिन पार्क’ द्वारा बैंग्लोरमा बहुप्रतीक्षित कन्सर्टको घोषणा

रक ब्याण्ड ‘लिंकिन पार्क’ द्वारा बैंग्लोरमा बहुप्रतीक्षित कन्सर्टको घोषणा
गाउँमा विकास, गाउँमै उद्यम

गाउँमा विकास, गाउँमै उद्यम

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित