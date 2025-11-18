कांग्रेसको आजको बैठक सकियो, अब शनिबार बस्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २९ कात्तिक दिउँसो २ बजे पुनः बस्ने भएको छ।
- शुक्रबारको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्रीहरूले धारणा व्यक्त गरेका थिए।
- बैठकले जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था र प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनबारे निर्णय गर्नेछ।
२९ कात्तिक, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शनिबार पुन: बस्ने भएको छ।
शुक्रबारको बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को बैठक २९ कात्तिकको दिउँसो २ बजे बस्ने जनाएका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आङ्दम्बे र किशोरसिंह राठौरले धारणा व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था, प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन, पार्टीको महाधिवेशनलगायतका विषयमा निर्णय गर्न २८ असोजदेखि बैठक बसिरहेको छ।
