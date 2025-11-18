+
English edition
अदिती बुढाथोकीलाई नील नितिनको ‘हार्ट’ इमोजी !

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १६:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुम्बईमा रहेर फिल्म, विज्ञापन र म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त मोडल तथा अभिनेत्री अदिती बुढाथोकीको इन्स्टाग्राममा २८ लाखभन्दा धेरै फलोअर छन्।
  • अदितीले बलिउड फिल्म ‘सैयारा’ को गीत ‘बर्बाद’ माथि रिल्स बनाएकी छन् जसमा बलिउड अभिनेता नील नितिन मुकेशले ‘हार्ट इमोज’ कमेन्ट गरेका छन्।
  • अदितीले नेपाली फिल्म ‘कृ’ र ‘बाबरी’मा अभिनय गरेकी छन् र बलिउडदेखि नेपाली गीतमा रिल्स बनाइरहेकी छन्।

काठमाडौं । मोडल तथा अभिनेत्री अदिती बुढाथोकी अहिले मुम्बईमा रहेर फिल्म, विज्ञापन र म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त छिन् ।

सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर समेत रहेकी अदितीको लोकप्रियता नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि उत्तिकै छ ।

इन्स्टाग्राममा उनलाई पछ्याउनेको संख्या नै २८ लाखभन्दा धेरै छ ।

प्लाटफर्ममा उनले गर्ने पोस्टमा लाखौं कमेन्ट र रियाक्सन आउँछन् । उनी बेला बेलामा बलिउडदेखि नेपाली गीतमा पनि रिल्स बनाइरहेकी हुन्छिन् ।

उनले पछिल्लोपटक सुपरहिट बलिउड फिल्म ‘सैयारा’ को गीत ‘बर्बाद’ माथि रिल्स बनाएकी छिन् ।

यो गीतमा पनि उनलाई लाखौं भ्यूज मिलेको छ । यसमाथि चर्चित बलिउड सेलिब्रेटीले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । तीमध्ये एक हुन् बलिउड अभिनेता नील नितिन मुकेश ।

मुकेशले अदितीको उक्त पोस्टमा ‘हार्ट इमोज’को कमेन्ट गरेका छन् । अदितीले पनि नीलको कमेन्टमा जवाफ दिँदै ‘स्टार’ इमोजी राखेकी छिन् । इमोजीमार्फत उनीहरूले गरेको यो संवाद अर्थपूर्ण र रोचक देखिन्छ ।

कामको कुरा गर्दा, अदितीले नेपाली फिल्महरू ‘कृ’ र ‘बाबरी’मा अभिनय गरेकी छन् ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aditi B (@aditi_budhathoki)

अदिती बुढाथोकी नील नितिन मुकेश
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
'विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ'

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

