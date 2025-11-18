+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुपान्तरणको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी निर्वाचनमा जानुपर्छ : कल्याण श्रेष्ठ

नागरिक समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको आत्मबल नै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर मात्रै निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था हुने बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १९:०८

२८ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले रुपान्तरणको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

यथास्थितिमा चुनावमा जाँदा जेनजी आन्दोलनको माग र भावना सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भनेर ख्याल गर्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ ।

शुक्रबार नागरिक समूहले काठमाडौंमा ‘अवस्था, व्यवस्था र निकास’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो ।  जसलाई सबोधन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यथाअवस्थमा निर्वाचन पछाडि संविधान संशोधन हुने ज्ञारेण्टी गर्न नसकिने बताए ।

‘निर्वाचनमा रुपान्तरणको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी जानुपर्छ’ उनले भने ।

जेनजी अगुवाहरूले जेनजी आन्दोलनका विषय र मागहरुलाई संस्थागत सम्बोधनका लागि सरकारसँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् ।

यथाअवस्थामा चुनाव जान नहुने भन्दै उनीहरूले सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो विषयमा केही भनेनन् ।

तथापि, जेनजीले खोजेको रुपान्तरण हुने ज्ञारेण्टीसहित चुनावमा जानुपर्ने मत भने प्रकट गरे ।

निर्वाचनमा जान मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनुपर्नेमा पनि उनको आग्रह छ । मुलुकको आत्मबलनै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सुरक्षाको चुनौतीले मतदानको प्रवृत्ति बढ्ला कि घट्ला ? वा मतदान होला कि नहोला ?’ श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘यस्तो हो भने झन् पो सम्भावना छैन । के हुन्छ ?’

सोही कार्यक्रममा बोल्दै जेनजी अभियन्ता ढुंगानाले पनि सर्वपक्षीय वार्तामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान नसकिने बताए ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान नसकिने भन्दै उनले मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कल्याण श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित