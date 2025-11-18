+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेलायतले रोक्यो शरणार्थीले पाउने ‘गोल्डन टिकट’, अब सुरक्षा र सुविधाहरूमा कटौती हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १०:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेलायत सरकारले शरणार्थीहरूको सुरक्षामा कटौती गर्दै स्वतः प्राप्त सुविधाहरू घटाउने नयाँ नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • गृहमन्त्री शबाना महमूदले शरणार्थी मान्यताको अवधि पाँच वर्षबाट घटाएर ३० महिनामा सीमित गर्ने बताउनुभएको छ।
  • सरकारले शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन बसोबासका लागि आवेदन प्रक्रिया २० वर्षसम्म पर्खन लगाउने योजना बनाएको छ।

३० कात्तिक, काठमाडौं । बेलायतमा अब शरण लिन गाह्रो हुने भएको छ। शरणार्थीहरूका लागि सुरक्षामा कटौती गरिने भएको छ र शरण खोज्नेहरूलाई स्वतः प्राप्त हुने सुविधाहरू सम्बन्धी व्यवस्था पनि कटौती गरिएको छ ।

लेबर पार्टी नेतृत्वको सरकारले शनिबार अबेर राति यी नयाँ व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको हो। सरकारले अनियमित अध्यागमनलाई कम गर्न र कट्टर दक्षिणपन्थीहरूको सामना गर्ने उद्देश्यले यो घोषणा गरेको स्पष्ट पारेको छ।

एन्टी-इमिग्रेसन रिफर्म यूके पार्टीको बढ्दो लोकप्रियताले सिर्जना गरेको दबाब सामना गर्न प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर यी नयाँ निर्णयमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

गृहमन्त्री शबाना महमूदले भनिन्, ‘म शरणार्थीहरूका लागि बेलायतको गोल्डन टिकट समाप्त गरिदिनेछु।’ यद्यपि, बेलायतको शरणार्थी काउन्सिलका प्रमुखले सरकारलाई चेतावनी दिँदै यी निर्णयहरूले मानिसहरूलाई बेलायत पुग्नबाट नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै, उनले यसमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

शरणार्थी मान्यताको अवधि घटाइने

अहिले रहेको शरणार्थीको मान्यता मानिसहरूलाई पाँच वर्षका लागि मिल्छ, यसपछि उनीहरूले अनिश्चितकालीन बसोबास र अन्त्यमा नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्। तर, महमूदले नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयले शरणार्थी मान्यताको अवधि घटाएर ३० महिनामा सीमित गर्ने बताएको छ।

यो सुरक्षाको ‘नियमित समीक्षा’ गरिनेछ र शरणार्थीहरू सुरक्षित रहेको पाइएमा उनीहरूको देश फर्कन बाध्य पारिनेछ। मन्त्रालयले यसको उद्देश्य शरण दिइएका शरणार्थीहरूलाई बेलायतमा दीर्घकालीन बसोबासका लागि आवेदन दिनुअघि २० वर्षसम्म पर्खन लगाउनु रहेको बताइएको छ । अहिले उनीहरू पाँच वर्षपछि नै दीर्घकालीन बसोवासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् ।

बेलायत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बेलायतमा नर्सिङ सेवामा नेपालीको आकर्षण

बेलायतमा नर्सिङ सेवामा नेपालीको आकर्षण
बेलायतमा नर्सिङतिर आकर्षित हुँदैछन् नेपाली

बेलायतमा नर्सिङतिर आकर्षित हुँदैछन् नेपाली
बलात्कार आरोपी कान्छा भाइलाई बेलायती राजाले राजमहलबाट निकाले

बलात्कार आरोपी कान्छा भाइलाई बेलायती राजाले राजमहलबाट निकाले
बेलायतमा गैरकानुनी आप्रवासीको गिरफ्तारी ६३ प्रतिशत वृद्धि

बेलायतमा गैरकानुनी आप्रवासीको गिरफ्तारी ६३ प्रतिशत वृद्धि
बेलायतको ननिटनका मेयर सारू सिंहदरवारमा सम्मानित

बेलायतको ननिटनका मेयर सारू सिंहदरवारमा सम्मानित
बेलायतमा भिसामा अड्किएको सकसपूर्ण जिन्दगी

बेलायतमा भिसामा अड्किएको सकसपूर्ण जिन्दगी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित