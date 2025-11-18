+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/6 (20)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/6 (20)
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

कीर्तिपुरमा क्रिकेट उल्लास (फोटो फिचर)

पहिलो खेलका हेर्नका लागि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दर्शकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ । एनपीएलको यो सिजनमा आज पहिलोपटक फ्लडलाइट बालेर खेल हुँदैछ ।

0Comments
Shares
कमल प्रसाईं चन्द्रबहादुर आले कमल प्रसाईं, चन्द्रबहादुर आले
२०८२ मंसिर १ गते १७:४४

१ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको दोस्रो संस्करण आजबाट सुरु भएको छ ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आइतबारबाट सुरु भएको खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौंकै टोली काठमान्डु गोर्खाजबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

खेलको उद्घाटन खेलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि पुगेकी थिइन् । हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएर खेल उद्घाटन गराइएको थियो ।

पहिलो खेलका हेर्नका लागि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दर्शकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ । एनपीएलको यो सिजनमा आज पहिलोपटक फ्लडलाइट बालेर खेल हुँदैछ ।

नेपाली क्रिकेट इतिहासमा पहिलोपटक फ्लडलाइट बालेर खेल हुन लागेको हो ।

गत संस्करण सामान्य स्तरको मैदानमा भएको थियो भने यसपटक १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट र ६ वटा फ्लडलाइटहरू जडान भएका छन् ।

गत संस्करणको फाइनलमा जनकपुर बोल्ट्सले सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो ।

यस्तै काठमान्डु गोर्खाज गत संस्करण पाँचौँ स्थानमा रहेर लिग चरण सकाएको थियो ।

थप तस्वीरहरू :

कीतिपुर क्रिकेट
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कफी उत्पादन र क्षेत्रफल बढ्यो

कफी उत्पादन र क्षेत्रफल बढ्यो
जनकपुरले काठमाडौंलाई दियो १३१ रनको लक्ष्य

जनकपुरले काठमाडौंलाई दियो १३१ रनको लक्ष्य
कटारी–घुर्मी सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै कुलमानलाई ज्ञापनपत्र

कटारी–घुर्मी सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै कुलमानलाई ज्ञापनपत्र
राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी प्यान नम्बर आफैंले लिन सकिने प्रणाली सुरु

राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी प्यान नम्बर आफैंले लिन सकिने प्रणाली सुरु
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र

राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
संगठित ठगी कसुरका आरोपित मलेसियामा परे पक्राउ

संगठित ठगी कसुरका आरोपित मलेसियामा परे पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित