+
English edition
एनपीएल २०२५ :

फ्लडलाइटमूनि काठमान्डु गोर्खाजको प्रभावशाली जित

२०८२ मंसिर १ गते २२:४५ २०८२ मंसिर १ गते २२:४५

प्रतिक भट्ट

Shares

काठमान्डुले यसपटक साविक विजेता जनकपुरलाई नै पराजित गरेर बलियो सुरुवात गरेको छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
फ्लडलाइटमूनि काठमान्डु गोर्खाजको प्रभावशाली जित

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेटको दोस्रो संस्करणमा काठमान्डु गोर्खाजले साविक विजेता जनकपुरलाई पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ।
  • अमेरिकी खेलाडी मिलिन्द कुमारले बलिङमा ३ विकेट र ब्याटिङमा १९ रन बनाएर म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्।
  • पहिलोपटक नेपालमै फ्लडलाइटमा खेलिएको खेलमा दुवै टोलीका युवा खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए।

१ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंमा सोमबारदेखि सुरु भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको दोस्रो संस्करणमा काठमान्डु गोर्खाजले विजयी सुरुवात गर्‍यो ।

नेपाली क्रिकेट इतिहासमै पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेलिएको खेलमा गोर्खाजले बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्‍यो ।

गत सिजन नेट रनरेटमा केही पछाडि परेर प्लेअफमा पुग्न नसकेको काठमान्डुले यसपटक साविक विजेता जनकपुरलाई नै पराजित गरेर बलियो सुरुवात गरेको छ ।

बेलुकाको खेल भएकाले टस पनि महत्वपूर्ण रह्‍यो । काठमान्डुका कप्तान करण केसीले टस जितेर बलिङ रोजेका थिए । जनकपुरले त्यति राम्रो योगफल खडा गर्न नसक्दा काठमान्डुले सहज जित हात पार्‍यो ।

आजको खेलमा दुवै टोलीका लागि युवा खेलाडीले पनि मौका पाएका थिए । काठमान्डुका लागि युवा खेलाडी सन्तोष यादवको प्रदर्शन तारिफयोग्य रह्यो । यता जनकपुरका मयन यादवले पनि संयमित ब्याटिङ गरेका थिए ।

काठमान्डुका अमेरिकी खेलाडी मिलिन्द कुमारले अलराउन्ड प्रदर्शन गरे भने ब्याटिङमा इंग्लिस ओपनर बेन चार्ल्सवर्थको शानदार सुरुवात रह्यो ।

पहिलो खेलको पिच स्पीन बलरलाई धेरै फलदायी रहेको पनि देखिएको छ । काठमान्डुले लिएका ६ मध्ये ५ विकेट स्पीनरको नाममा रह्यो भने जनकपुरले लिएका ५ मध्ये ४ विकेट स्पीनरले लिए ।

विशेषगरी पहिलो इनिङमा बढी प्रभावकारी स्पीन बलिङ देखिँदा जनकपुर ठुलो योगफल खडा गर्नबाट वञ्चित भयो । कप्तान करण केसीले पनि स्पीनरहरूबाट राम्रो प्रदर्शन भएको बताए ।

‘टीयूमा नखेलेको एक वर्ष भएको थियो, हामीलाई पनि चेक गर्नु थियो’ करणले भने, ‘स्पीनरहरूले राम्रो प्रयोग गरे ग्रास विकेटको र त्यही अनुसारको रिजल्ट पनि भयो।’

जनकपुरका कप्तान अनिल साहले ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा हार भएको स्वीकारे । ‘विकेट राम्रै थियो, सुरुवात भएअनुसार ब्याटिङ लामो समय हुन सकेन’ उनले भने, ‘मिडल अर्डरमा पार्टनरशीप बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

अनिलले पिचमा सोचेभन्दा बढी स्पीन सहयोगी भएको बताए । ‘हामीले सोचेभन्दा बढी ग्रिप भइरहेको थियो, लामो समयपछि खेलेका थियौं, स्पीनलाई यति सहयोगी हुन्छ भनेर सोचेका थिएनौं’ अनिलले भने ।

मिलिन्दको अलराउन्ड प्रदर्शन

अमेरिकी खेलाडी मिलिन्द कुमारले काठमान्डुको जितमा अलराउन्ड प्रदर्शन गरे । उनले बलिङमा ३ विकेट लिए भने ब्याटिङमा एक छक्कासहित १९ रन बनाए ।

मिलिन्दको घातक बलिङमा जनकपुरका ब्याटरहरू चल्न सकेनन् । मार्की खेलाडी आसिफ शेखले अर्धशतक तथा मयन यादवले ३४ रन अनि लाहिरु समारकूनले अन्त्यतिर २२ रन बनाउनुबाहेक अन्यले उल्लेख्य योगदान दिन सकेनन् ।

मिलिन्दले गत सिजन जनकपुरका स्टा्यन्डआउट पर्फमर रहेका लाहिरु मिलान्थालाई आउट गराएका थिए भने कप्तान अनिल साहलाई शून्यमै पेभेलियनको बाटो देखाए । त्यस्तै जान निकोल लफ्टी इटनलाई पनि बोल्ड गर्दै आफ्नो खेलको ७ ओभरभित्रै ३ ब्याटरलाई आउट गरेका थिए ।

यता ब्याटिङमा उनले एक छक्कासहित १९ रनको योगदान दिए । खेलको प्लेयर अफ द म्याच पनि मिलिन्द नै घोषित भए ।

मिलिन्दबाहेक ओपनर बेन चार्ल्सवर्थले पनि २३ बलमा ५ चौका र ३ छक्कासहित ४६ रनको आक्रामक पारी खेले ।

काठमान्डुका कप्तान करणले नेपाली र विदेशी दुवैबाट राम्रो प्रदर्शन भएकाले खेल जितेको बताए । ‘राम्रो सुरुवात भयो । घरेलु र विदेशी दुवै खेलाडीले राम्रो गरे’ करणले भने ।

आसिफको पहिलो अर्धशतक

जनकपुरका मार्की आसिफ शेखले दोस्रो संस्करणको पहिलो अर्धशतक बनाए । उनले ४१ बलमा ६ चौका र १ छक्कासहित ५४ रन बनाएर आउट भएका थिए ।

आसिफले सुरुवातदेखि नै अट्याकिङ शटहरू खेलेपनि अर्को एन्डबाट विकेट गइराख्दा दबाबमा परेका थिए । फलस्वरुप उनले इनिङलाई लम्ब्याउन सकेनन् ।

आसिफको स्कोर खेलको सबैभन्दा उच्च स्कोर रह्यो तर उनको टोली भने विजयी हुन सकेन ।

कप्तान अनिलले पनि आसिफलाई साथ दिन अर्को इन्डमा कोही नभएको र त्यहीकारण साझेदारी नबन्दा राम्रो स्कोर खडा गर्न नसकेको बताए ।

‘आसिफले राम्रो स्टार्ट गरेका थिए, उनलाई साथ दिन कोही भएन, १३० रन धेरै कम नै बनेको हो’ अनिलले भने, ‘हामीले १५० भन्दा माथिको स्कोर सोचेका थियौं।’

युवा खेलाडीहरूलाई मौका

आजको खेलमा दुवै टोलीले यू-१९ स्तरमा खेलेका खेलाडीहरूलाई पनि मौका दिएका थिए । जनकपुरका मयन यादव तथा काठमान्डुका सन्तोष यादव र आकाश त्रिपाठीले नेपालको यू-१९ टोलीबाट खेलेका छन् ।

यी तीनवटै खेलाडीको प्रदर्शन आजको खेलमा राम्रो रह्यो । मयन यादवले जनकपुर ७८-५ को अवस्थामा हुँदादेखि लाहिरु समारकूनसँग साझेदारी बनाउँदै लगेका थिए ।

मयनले २९ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित अविजित ३४ रन बनाए । उनले लाहिरु समारकूनसँग मिलेर ४८ रनको साझेदारी गरेका थिए जुन् जनकपुरका लागि इनिङकै सर्वाधिक साझेदारी थियो ।

यता काठमान्डुका  लागि सन्तोष यादवले ३ ओभरमा १७ रन दिएर १ विकेट लिए।  उनले अमेरिकी ब्याटर सञ्जय कृष्णमुर्तीलाई बोल्ड गरेका थिए ।

त्यस्तै काठमान्डुका ओपनर आकाश त्रिपाठीले पनि ५ चौकासहित ३९ रन बनाए । उनले बेन चार्ल्सवर्थसँग मिलेर पहिलो विकेटका लागि ७० रनको साझेदारी गरेका थिए । त्यही सुरुवातले काठमान्डुको जितको आधार तय भएको थियो ।

फ्लडलाइटमा खेल्न पाउँदा खुसी

पहिलोपटक नेपालमै फ्लडलाइटमा खेल्न पाउँदा खेलाडीहरू पनि उत्साहित रहे । काठमान्डुका कप्तान करण केसीले ऐतिहासिक खेल भएको र धेरै खुसी लागेको बताए ।

‘ऐतिहासिक क्षण रह्यो । पहिलो खेल थियो फ्लडलाइटमा । धेरै खुसी लागेको छ, दर्शकको पनि राम्रो साथ रह्यो’ करणले भने, ‘अलिअलि चिसो पनि भयो, तर जित निकाल्न पाउँदा खुसी नै लागेको छ।’

यस्तै जनकपुरका कप्तान अनिल साहले पनि नेपालमै फ्लडलाइटमा खेल्ने सपना पूरा भएको बताउँदै धेरै खुसी लागेको कुरा उल्लेख गरे ।

एनपीएल २०२५
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
राष्ट्रिय समाचार

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
छुटाउनुभयो कि?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
छुटाउनुभयो कि?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

महिला कबड्डी विश्वकपमा नेपालको विजयी सुरुवात

महिला कबड्डी विश्वकपमा नेपालको विजयी सुरुवात

सुदूरपश्चिमबाट एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे युएईका ध्रुव परासार

सुदूरपश्चिमबाट एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे युएईका ध्रुव परासार

फ्लडलाइटमूनि काठमान्डु गोर्खाजको प्रभावशाली जित

फ्लडलाइटमूनि काठमान्डु गोर्खाजको प्रभावशाली जित

एलओडी क्लब एनपीलको इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर

एलओडी क्लब एनपीलको इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर

पोखरा एभेन्जर्सबाट एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे जिमी नीशम

पोखरा एभेन्जर्सबाट एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे जिमी नीशम

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

ट्रेन्डिङ

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने
खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने

खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने
विराटनगरको प्रायोजक एभरेष्ट बैंक र नेमाटो

विराटनगरको प्रायोजक एभरेष्ट बैंक र नेमाटो

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ