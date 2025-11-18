+
चर्चित माओवादी नेता हिड्मा इनकाउन्टरमा मारिएको भारतीय प्रहरीको दाबी

डीजीपी महेश चन्द्र लड्डाका अनुसार आन्ध्र प्रदेशको मारेदुमिली जंगल क्षेत्रमा भएको इनकाउन्टर पछि मंगलबार बिहान हिड्मासँगै उनकी श्रीमतीको शव बरामद गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १४:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको आन्ध्र प्रदेश प्रहरीले माओवादी नेता माड्वी हिड्मालाई इनकाउन्टरमा मारिएको दाबी गरेको छ।
  • आन्ध्र प्रदेशको मारेदुमिली जंगलमा सुरक्षाबल र माओवादीबीच भिडन्त हुँदा हिड्मा र उनकी श्रीमतीको शव बरामद गरिएको छ।
  • माड्वी हिड्मा माओवादीका शीर्ष कमान्डर थिए र विभिन्न आक्रमणमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।

२ मंसिर, काठमाडौं । भारतको आन्ध्र प्रदेश प्रहरीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका चर्चित नेता माडवी हिड्मा इनकाउन्टरमा मारिएको दाबी गरेको छ ।

आन्ध्र प्रदेश प्रहरीको गुप्तचर विभागका अतिरिक्त डीजीपी महेश चन्द्र लड्डाले मंगलबार ५१ वर्षीय माओवादी नेता हिड्मा इनकाउन्टरमा मारिएको दाबी गरेका हुन् ।

हिड्मा प्रहरीको मोस्ट वान्डेट सूचीमा थिए । उनी भारतीय माओवादी पार्टीका चर्चित अनुहार र शीर्ष नेता समेत थिए ।

डीजीपी महेश चन्द्र लड्डाका अनुसार आन्ध्र प्रदेशको मारेदुमिली जंगल क्षेत्रमा भएको इनकाउन्टर पछि मंगलबार बिहान हिड्मासँगै उनकी श्रीमतीको शव बरामद गरिएको छ ।

आन्ध्र प्रदेशको अल्लुरी सीतारामराजू जिल्लाको मारेदुमिली नजिक मंगलबार बिहान ६ देखि ७ बजेको समयमा सुरक्षाबल र माओवादीबीच भिडन्त भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

माओवादी नेता माड्वी हिड्मालाई पक्राउ गर्न सूचना दिनेलाई केन्द्र सरकार र विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले झण्डै एक करोडको इनाम दिने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारी विवरणहरूका अनुसार माओवादीका सबभन्दा बलियो सैन्य दस्ताका कमान्डरमध्येका एक थिए हिड्मा । सन् २०१० मा ७६ जना जवानको मृत्यु भएको दंतेवाडा आक्रमण, सन् २०१३ मा कंग्रेस आई नेतृत्वमाथि भएको आक्रमण, सन् २०१७ र २०२१ मा सुरक्षाबलमाथि भएको आक्रमणमा  हिड्माको महत्त्वपूर्ण थियो ।

दक्षिण बस्तर क्षेत्रमा पर्ने सुकमा जिल्लाको पूर्वी गाउँमा जन्मिएका थिए हिड्मा । १७ वर्षको हुँदा नै माओवादी प्रवेश गरेका हिड्माको अन्य दुई नाम थिए–हिदमाल्लु र सन्तोष । हिड्मा सन् १९९६–९७ आसपास माओवादी संगठनमा जोडिएका थिए ।

आन्ध्र प्रदेश माओवादी
Hot Properties

