राष्ट्रिय जनमत पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र, चुनाव चिन्ह डोजर

मधेशको सबै समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यका साथ दल दर्ता गरी त्यसको प्रमाण पत्र बुझेको सो पार्टीका नेता इरफान हमसेखले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १५:२०

२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । सो पार्टीका नेताहरुले मंगलबार काठमाडौंको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको मुख्यालयमा पुगेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् ।

मधेशको सबै समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यका साथ दल दर्ता गरी त्यसको प्रमाण पत्र बुझेको सो पार्टीका नेता इरफान हमसेखले बताए ।

उनले आफूहरूले मधेशको समस्या बुझेकाले समाधान गरेर अघि बढने जिकीर समेत गरे ।

‘मधेशको समस्या खत्तम गर्नका लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै हाम्रो संगठन अलरेडी छदैछ । समस्याहरू पहिलेदेखिनै चिन्तित छन् । त्यही समस्या खतम गर्नका लागि यो पार्टी हामीले गठन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले ४/५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौं । हाम्रो संगठन पुरानै हो, दर्ता मात्रै हामीले अहिले गरेका हौं ।’

दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सो पार्टीको चुनाव चिन्ह डोजर रहेको छ । नेता हमसेखले मधेशमा विद्यमान भ्रष्टाचारलाई डोजर लगाएर समाप्त पार्न आफूहरू सफल हुने दाबी समेत गरे ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको कामलाई अघि बढाएका छन् ।

निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय जनमत पार्टी
प्रतिक्रिया
