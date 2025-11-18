+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

17/0 (2.3)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

17/0 (2.3)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
17/0 (2.3)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण : वेबसाइट र मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १०:०८

२ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वेबसाइट तथा मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा चासो व्यक्त भएको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको वेबसाइट तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी सूचनाहरूमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पुगेको छैन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ ।’

निर्वाचन आयोगको वेवसाइटमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी सूचनाहरू फेला पारेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका र साझा गरिएका दावीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

नागरिकका कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको पूर्ण सुरक्षाका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको भनिएको छ । यसका लागि आयोगसँग सम्बद्ध सूचना प्रविधिसम्वन्धी विज्ञहरूले सूचना प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सुरक्षा जोखिम विश्लेषण गरी सूचना प्रणाली सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने कार्य गरिरहेको आयोगको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीबाट लिइएको भनी देखाइएका पीडीएफ फाइलहरू आयोगले विगतमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कानुनसम्मत रूपमा निर्वाचन कार्यालयहरू र राजनीतिक दलहरूलाई उपलब्ध गराइएका सामान्य सूचनाहरू भएको भनिएको छ । त्यसमा नागरिकका संवेदनशील वा गोप्य विवरण समावेश भएका छैनन् ।

यस सम्बन्धमा प्रकाशन एवं प्रसारण भएका अप्रमाणित, भ्रामक तथा मिथ्या सूचना र सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न पनि आयोगले सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगमा रास्वपाले दियो दल दर्ताको निवेदन

निर्वाचन आयोगमा रास्वपाले दियो दल दर्ताको निवेदन
आवरणमा पार्टी अध्यक्ष, भित्र अर्कै नेता

आवरणमा पार्टी अध्यक्ष, भित्र अर्कै नेता
आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन कार्यतालिका, ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता

आयोगले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन कार्यतालिका, ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता
सरकार, दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग संयुक्त छलफल गर्दै आयोग

सरकार, दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग संयुक्त छलफल गर्दै आयोग
प्रसाईं समर्थित दलका प्रस्तावित सभापति भन्छन्- राजनीतिलाई व्यापार सम्झेका छैनौं

प्रसाईं समर्थित दलका प्रस्तावित सभापति भन्छन्- राजनीतिलाई व्यापार सम्झेका छैनौं
प्रसाईं समर्थित दलमा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, तारा अंकित झण्डा, चुनाव चिह्न जोडी पाइला

प्रसाईं समर्थित दलमा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, तारा अंकित झण्डा, चुनाव चिह्न जोडी पाइला

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित