विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा जाने खेलाडीको बिदाइ

- नेपाल कराते टोली सिनियर विश्व कराँते च्याम्पियनसिपको २७औं संस्करणमा सहभागी हुन ५ मंसिरमा इजिप्टको काइरो जाने भएको छ।
- प्रतियोगिता नोभेम्बर २७ देखि ३० सम्म हुनेछ र २ महिला खेलाडी एरिका गुरुङ र सानुमाया थिङले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन्।
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिदै शुक्रबार बिदाइ कार्यक्रम गरेका छन्।
५ मंसिर, काठमाडौं। सिनियर विश्व कराँते च्याम्पियनसिपको २७औं संस्करणमा सहभागी हुन नेपाल कराते टोली आइतबार इजिप्टको काइरो जाने भएको छ।
नोभेम्बर २७ देखि ३० तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा २ महिला खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन् । एरिका गुरुङ ६८ केजीमाथि तथा सानुमाया थिङले एकल कातामा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्।
अफिसियलमा नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामा, महासचिव दावा गुरुङ र कृष्णप्रसाद गौतम, टिम व्यवस्थापकमा रवि महर्जन तथा प्रशिक्षकमा कुशल श्रेष्ठ र मन्डेकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । तारा गुरुङ र खेलाडी सन्तोष श्रेष्ठपनि टोलीसंगै इजिप्ट जाने छन्।
टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।
