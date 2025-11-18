+
भृकुटीमण्डपको सभामा ओलीको सम्बोधन (लाइभ)

नेकपा एमालेले आयोजना गरेको वृहत् जनसभा जारी छ । अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिररहेका छन् । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते १४:१६

६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आयोजना गरेको वृहत् जनसभा जारी छ । अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिररहेका छन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एमालेले आज ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो साझा जिम्मेवारी !’ भन्ने नाराका साथ जनसभाको आयोजना गरेको हो ।

जनसभाको आयोजना बागमती प्रदेश कमिटीले गरेको हो । प्रदर्शनसहित जनसभा हुने एमालेले जनाएको छ ।

अहिले भृकुटीमण्डपमा नेता कार्यकर्ताहरू भेला हुन थालेका छन् । उनीहरू पार्टीको झण्डा र विभिन्न प्लेकार्डसहितका ब्यानर बोकेर पुगेका छन् ।

नेकपा एमाले
Hot Properties

