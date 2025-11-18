+
+
ह्वाइटहाउसमा मम्दानीलाई भेटेपछि ट्रम्पले भने- उत्कृष्ट भेट भयो, रमाइलो लाग्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते १४:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व न्युनीकरणमा आफूले निभाएको केन्द्रीय भूमिका दोहोर्‍याएका छन्।
  • वासिङ्टनमा नवनिर्वाचित मेयर जोहरान मम्दानीसँग भेटका क्रममा ट्रम्पले मे महिनाको तनाव नियन्त्रणमा आफ्नो प्रशासनले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गरे।
  • न्युयोर्कका पहिलो दक्षिण एसियाली तथा मुस्लिम मेयर बनेका मम्दानीले रिपब्लिकन र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेका छन्।

६ मंसिर, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व न्युनीकरणमा आफैँले निभाएको ‘केन्द्रीय भूमिका’ सम्बन्धी दीर्घकालीन दाबीलाई फेरि दोहोर्‍याएका छन् ।

न्युयोर्क सहरका नवनिर्वाचित मेयर जोहरान मम्दानीसँग ह्वाइट हाउसमा भएको भेटका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यो दाबी पुनः अघि सारेका हुन् ।

चुनावी विजयपछि पहिलो औपचारिक अन्तरक्रियाका लागि वासिङ्टन पुगेका मम्दानी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको भेट ओभल अफिसमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले बैठकलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्दै उनीसँग कुरा गर्न ‘रमाइलो’ लागेको टिप्पणी गरे ।

संयुक्तरूपमा पत्रकारहरूसामु उभिँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले मे महिनामा भारत–पाकिस्तानबीच उत्पन्न गतिरोधको पुनः स्मरण गर्दै दोहोर्‍याए, ‘मैले भारत र पाकिस्तानसहित आठ राष्ट्रसँग आठ शान्ति सम्झौता गरेँ ।’

उनले उक्त तनावलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आफ्नो प्रशासनले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी निरन्तर गर्दै आएका छन् ।

उनका पछिल्ला टिप्पणीहरू यसै हप्ता उनले बारम्बार गर्दै आएका समान अभिव्यक्तिसँग मेल खान्छन् । बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत र पाकिस्तान दुवैले शत्रुता अन्त्य नगरे ३५० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाइने धम्की दिएको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार, यही दबाबले दुईवटा आणविक–सशस्त्र छिमेकी राष्ट्र युद्ध–स्तरको टकरावबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको उनको जिकिर छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई ‘हामी युद्धमा जाने छैनौँ’ भनेको पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनः उद्धृत गरे । मे १० देखि जब उनले सामाजिक सञ्जालमा भारत–पाकिस्तानबीच वासिङ्टनले ‘सहज बनाएको’ लामो वार्तापछि ‘पूर्ण र तत्काल’ युद्धविराम भएको उल्लेख गरे, त्यसयता उनले ६० भन्दा बढी पटक शान्ति सहजकरणमा आफ्नो ‘सहयोग’ रहेको दाबी दोहोर्‍याइसकेका छन् ।

तर भारतले भने निरन्तर रूपमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ । अप्रिल २२ मा काश्मीरको पहलगाममा धर्मको नाममा गराइएको आतङ्कवादी आक्रमणमा २६ जना सर्वसाधारण मारिएपछि भारतले पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर (पिओके) स्थित आतङ्कवादी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै मे ७ मा अपरेसन सिन्दूर सुरु गरेको थियो । करिब चार दिनसम्म चलेको भारी ड्रोन तथा मिसाइल आदानप्रदानपछि दुवै पक्ष मे १० मा शत्रुता अन्त्य गर्न सहमत भएका थिए ।

ह्वाइट हाउसमा नवनिर्वाचित मेयर मम्दानीको उपस्थितिले न्युयोर्क सहरको नेतृत्वमा ऐतिहासिक मोड सङ्केत गरेको छ । उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो नगरको नेतृत्व गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली तथा पहिलो मुस्लिम नेता बनेका छन् । चुनावभरि अत्यधिक लोकप्रिय मानिएका ममदानीले रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व गभर्नर एन्ड्र्यु कुओमो दुवैलाई पराजित गरे । कुओमोले अन्तिम क्षणमा राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थनसमेत प्राप्त गरेका थिए ।  एएनआई

 

जोहरान मम्दानी डोनाल्ड ट्रम्प
प्रतिक्रिया

