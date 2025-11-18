शिलान्यासको एक वर्षमा बुवाखोलाको पुल उद्घाटन

६ मंसिर, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले शिलान्यास गरेको एक वर्षमै पुल निर्माण गरी उद्घाटन गरेको छ ।
खोटाङको बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका जोड्ने बुवाखोलाको १४८ लामो पक्की पुल शनिबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले उदघाटन गरेका हुन् । २०८१ मंसिर ६ गते मन्त्री राईले नै पुलको शिलान्यास गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न भएपछि आज मंसिर ६ गते नै उद्घाटन गरे ।
पुल निर्माण भएपछि बराहपोखरी गाउँपालिका–५ को पौवसेरा र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–१ का नागरिकलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको १७ करोड ७० लाख १० हजार २६५ रुपैयाँ लागतमा जय वागेश्वरी रेग्मी चुरिया जेभी गाइघाटले २०८१ बैशाख ३० गते निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
पुलको शिलान्यास २०८१ मंसिर ६ गते भएको थियोे । निर्माण अवधि २०८३ कात्तिक ३१ गतेसम्म थियो ।
निर्माण अवधि भन्दा १ वर्ष अघि नै निर्माण भएको पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हालसम्मकै लामो पक्की पुल हो ।
पुल निर्माण भएपछि नागरिकलाई आउजाउ गर्न सहज हुने मन्त्री राईले बताए । इच्छाशक्ति भए समय अघि नै काम गर्न सकिने उदाहरण खोटाङले प्रस्तुत गरेको उनले बताए । उनले प्रदेशभर नै प्रदेश सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताए ।
बुवाखोलाको पुल निर्माणस्थल नजिकै सुनकोसी नदीमा पनि बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । बेलिब्रिज निर्माणपछि खोटाङबाट तराई जोड्ने सडकदुरी घट्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4