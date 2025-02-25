ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा नेपालको मध्यम योगफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ मंसिर, काठमाडौं । प्रथम ब्लाइण्ड महिला टी-२० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा नेपालले भारतसमक्ष मध्यम योगफल खडा गरेको छ ।
श्रीलंकाको कोलोम्बोस्थित पी सारा ओभल क्रिकेट ग्राउण्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ११४ रन बनाएको हो ।
नेपालका लागि सरिता घिमिरेले सर्वाधिक ३३ रन बनाइन् । बिमला राईले २६ रन बनाइन् ।
नेपालले दोस्रो सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो पटक भइरहेको ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । त्यसअघि भारतले पहिलो सेमिफाइनलमा अष्ट्रेलियालाई ९ विकेटले हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।
पहिलो पटक भइरहेको ऐतिहासिक ब्लाइण्ड महिला टी२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल र भारतले फाइनल पुगेर इतिहास रचिसकेका छन् । अब अन्तिम खुड्किलो पार गर्दै च्याम्पियन बनेर इतिहास रच्ने दाउमा नेपाली टोली छ ।
