+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जनसांख्यिक संकटतर्फ युरोप : शताब्दीको अन्त्यसम्म ‘वृद्ध महादेश’ बन्ने

महिलाहरू औसत ३३ वर्षपछि मात्र मातृत्वमा प्रवेश गरिरहेका छन्, जसले प्रजनन क्षमतामा आयुजन्य असर पार्दै जन्मदर झनै कम गराइरहेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १८:१८

युरोप अहिले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण जनसांख्यिक मोडमा पुगेको छ । स्पेन, इटली र पोल्याण्ड जस्ता देशहरूमा जन्मदर यति तल झरेको छ कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक भइसकेको छ ।

गाउँबस्तीहरू खाली बन्दै छन्, विद्यालयहरू बन्द भइरहेका छन् र समाजमा वृद्धहरूको अनुपात अत्यासलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ ।

स्पेनको अवस्था युरोपको जनसांख्यिक संकटको सबैभन्दा जल्दोबल्दो उदाहरण हो ।  सन् २०२४ मा स्पेनमा  जम्मा ३ लाख १८ हजार जना बच्चा मात्रै जन्मिए । जुन सन् १९४१ पछि सबैभन्दा कम संख्या हो ।

त्यहाँको मृत्युदर जन्मदर भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । स्थानीय परिवारहरूले बच्चा जन्माउने दर यति घटेको छ कि अहिले स्पेनमा जन्मिने हरेक ३ शिशुमध्ये १ जना विदेशी आमाबाट जन्मिरहेका छन् ।

महिलाहरू औसत ३३ वर्षपछि मात्र मातृत्वमा प्रवेश गरिरहेका छन्, जसले प्रजनन क्षमतामा आयुजन्य असर पार्दै जन्मदर झनै कम गराइरहेको छ ।

यी सबै सूचकले स्पेन मात्र होइन, सारा युरोपलाई नै ‘बुढ्यौलीको महादेश’ बनाउँदै लगेको प्रष्ट हुन्छ ।

इटली र पोल्याण्ड : खाली हुँदै गएका गाउँ र पलायनको चपेटा

स्पेन जस्तै  इटलीमा पनि जन्मदर १।१८ मा झरेपछि धेरै गाउँहरू पूरै सुनसानजस्तै बन्दै गएका छन् ।

युवा पुस्ता रोजगारी र अवसरका खोजीमा जर्मनी, स्वीडेन वा अमेरिका जस्ता मुलुकतर्फ पलायन भइरहेको छ, जसले इटलीको श्रम शक्ति निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ ।

पोल्याण्डमा पनि प्राकृतिक वृद्धि नकारात्मक मोडमै छ । मृत्यु दर जन्मदरभन्दा लगातार माथि छ र लाखौँ पोलिस युवा धनी युरोपेली राष्ट्रतर्फ काम खोज्दै निस्किरहेका छन् । पूर्वी र दक्षिणी युरोपका धेरै क्षेत्रहरू आज जनसंख्या संकुचन क्षेत्र को परिभाषामा परेका छन् ।

यी तीन देशहरू मात्र होइन युरोपको ठूलो भूभागले यस्तै जनसांख्यिक रिक्तता भोगिरहेको छ ।

जन्मदर गिरावटका कारणहरू :

युरोपेली जन्मदरको तीव्र गिरावट केवल आर्थिक समस्या होइन । यो वैज्ञानिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनहरूको संयुक्त नतिजा हो । युरोपमा जीवनशैली अत्यन्त महँगो छ । घर-आवास किन्न निकै गाह्रो छ भने  शिक्षा तथा स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ्दो छ ।

साथै, महिलाहरूले करियर र उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेपछि विवाह र मातृत्वमा ढिलाई हुँदै गएको छ । महिलामा ३५ वर्षपछि स्वाभाविक रूपमा प्रजनन क्षमता घट्ने भएकाले ढिलो मातृत्वले जन्मदर झनै घटाइरहेको छ ।

सांस्कृतिक परिवर्तनले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । एकल जीवनशैली, विवाहमा विलम्ब, सम्बन्धको अस्थीरता, र बच्चामुक्त जीवनशैलीको लोकप्रियताले परिवार सानो बनाउने सोँचलाई प्रबल बनाइदिएको छ।

वृद्धहरूको बढ्दो बोझ : उल्टिँदै गएको जनसांख्यिक पिरामिड

सन् २००४ देखि २०२४ बीच युरोपमा ८० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या लगभग दोब्बर भएको छ। त्यहाँको औषत उमेर ४४ वर्ष नाघिसकेको छ। जनसांख्यिक पिरामिड उल्टिएको छ । अर्थात् माथिपट्टि धेरै वृद्ध र तलपट्टि कम युवा ।

यसले समाजिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा गम्भीर संकट ल्याइरहेको छ । जस अनुसार पेन्शन पाउने उमेरको जनसंख्या असामान्य रूपमा बढ्दैछ र कर तिर्ने कामकाजी उमेरसमूहको जनसंख्या कम भईरहेको छ ।

त्यसैगरी अस्पताल र हेरचाह सेवा अर्थात् केयर इकोनोमीमाथिको दबाब चुलिँदैछ । श्रम बजारमा ठूलो रिक्तता सिर्जना भइरहेको छ ।

युरोपका धेरै देशमा आज काम गर्ने मानिसभन्दा देखभाल चाहिने वृद्धहरू बढ्न थालेका छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा खतरा थपेको छ ।

जनसांख्यिक संकटको प्रभाव युरोपको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। कृषि, निर्माण, होटल व्यवसाय  र हेरचाह सेवा क्षेत्रमा कामदारको अभाव गहिरिँदो छ ।

कर राजस्व घट्दैछ, पेन्सन कोषहरू कमजोर भइरहेका छन्, र साना बस्तीहरू सुनसान हुँदै गएका छन् । विगतमा विद्यार्थीले भरिएका विद्यालयहरू क्रमशः बन्द हुन थालेका छन्। साथै अस्पतालहरूले समेत कर्मचारीको कमीका कारण सेवा कटौती गर्नुपरेको छ ।

यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने युरोपमा आगामी दिनहरूमा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनुका साथै नवप्रवर्तन कमजोर र सामाजिक संरचना अस्थीर हुनसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।

आप्रवासन : समाधान कि विवाद ? 

युरोपेली देशहरूमा आन्तरिक जनसंख्यामा गिरावट आइरहेको बेला आप्रवासनले केही देशमा अस्थायी राहत दिएको छ ।

स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीमा विदेशी कामदारले श्रम बजार धेरै हदसम्म धानेका छन् । तर कठोर आप्रवासन नीतिहरू, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक असुरक्षाका कारण आवश्यक परिमाणमा आप्रवासन विस्तार हुन सकेको छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार जन्मदर यहीँ गतिमा तल झर्दै गयो भने, आप्रवासन बिना युरोपको जनसंख्या निरन्तर घटिरहनेछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि जनसांख्यिक संकट समाधानका लागि आप्रवासनलाई विकल्पको रुपमा स्वीकार गर्न युरोपेली राजनीति तयार छैन ।

समाधानका प्रयास,  तर पर्याप्त छैनन्

युरोपेली राष्ट्रहरूले घट्दो जनसंख्याको समस्या समाधानका लागि परिवारमैत्री नीतिहरू लागू गर्न थालेका छन्। केही मुलुकले सस्तो वा निःशुल्क दिवा हेरचाह सेवा उपलब्ध गराएका छन् ।

मातृत्व–पितृत्व बिदा विस्तार गरेका छन् भने बच्चा जन्माउँदा आर्थिक प्रोत्साहन दिने योजनाहरू ल्याउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबासलाई प्रोत्साहत गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

युरोपले आप्रवासनलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन पनि प्रयास गरिरहेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यी कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू भए मात्र संकट उल्टिने सम्भावना छ ।

अन्यथा २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा युरोप ‘वृद्धहरूको महादेश’ का रूपमा चिनिन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । एजेन्सी

जनसंख्या युरोप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित