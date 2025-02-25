सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई दियो १४० रनको लक्ष्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ मंसिर, काठमाडौं। सुदूरपश्चिम रोयल्सले कर्णाली याक्सलाई १४० रनको लक्ष्य दिएको छ ।
नेपाल प्रिमियर लिगअन्तर्गत भइरहेको खेलमा निर्धारित ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ९ रन बनाएको हो।
सुदूरपश्चिमले कीर्तिपुरस्थित टीयू स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हो।
सुदूरपश्चिमका लागि कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले २८ बल खेल्दै १ चौका र २ छक्का मद्दतमा सर्वाधिक ३९ रन बनाए।
आरिफ शेखले २७ र रह्मित सिंहले १९ रन जोडे। बलिङमा कर्णालीका लागि कप्तान सोमपाल कामीले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ३२ रन खर्चेर ३ विकेट लिए।
नन्दन यादवले २ तथा मार्क वाट, विपिन शर्मा र युवराज खत्रीले समान १ विकेट लिए।
