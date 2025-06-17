धर्मेन्द्रको निधनमा अमिताभ : एउटा शून्यता, जुन सँधै खाली रहनेछ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउडका दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ र उनको अन्त्येष्टि सोमबार गरिएको छ।
- अमिताभ बच्चनले धर्मेन्द्रको निधनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत 'अर्का एक बहादुर दिग्गजले हामीलाई छोडेर गएका छन्' भनी शोक व्यक्त गरेका छन्।
- धर्मेन्द्र र अमिताभले सन् १९७५ को 'शोले' फिल्ममा जय-वीरूको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र 'ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे' गीत मार्फत भाइचारा परिभाषित गरेका थिए।
मुम्बई । दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको निधनपछि बलिउडमा अहिले शोकको माहोल छ । राजनीतिज्ञ, सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले उनको निधनमा शोक व्यक्त गरिरहेका छन् ।
८९ वर्षको उमेरमा निधन भएका धर्मेन्द्रको अन्त्येष्टि सोमबार नै गरिएको छ ।
उनको निधनमा बलिउडका अर्का मेगास्टार अमिताभ बच्चनले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् । धर्मेन्द्रको निधनले शून्यता सिर्जना गरेको र जुन सँधै रहने उनले बताएका छन् ।
धर्मेन्द्र र अमिताभले ‘शोले’ र ‘चुपके चुपके’ जस्ता क्लासिक- हिट फिल्महरूमा सहकार्य गरे ।
‘…अर्का एक बहादुर दिग्गजले हामीलाई छोडेर गएका छन्… रंगशाला छोडेर गएका छन्… असह्य आवाजसहितको मौनता छोडेर’ बच्चनले धर्मेन्द्रको बारेमा लेखेका छन् ।
धर्मेन्द्र र अमिताभले सन् १९७५ को क्लासिक हिट ‘शोले’ मा जय-वीरूको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र “ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे“ गीत मार्फत पर्दामा भाइचारा परिभाषित गरेका थिए ।
बच्चनले आफ्ना नाति अगस्त्य नन्द र छोरा अभिषेक बच्चनसँग धर्मेन्द्रको अन्तिम संस्कारमा भाग लिएका थिए । नन्दले अझै रिलिज हुन बाँकी रहेको फिल्म “इक्किस“ मा धर्मेन्द्रको छोराको भूमिका निर्वाह गरेका छन्, जुन सम्भवतः स्वर्गीय अभिनेताको अन्तिम फिल्मी भूमिका हो ।
अभिताभले के लेखे ?
‘अर्को एक बहादुर दिग्गजले हामीलाई छोडेर गएका छन् ..। रंगशाला छोडेर गएका छन् ..। असह्य आवाज सहितको मौनता छोडेर । धर्म जी, महानताको प्रतीक, आफ्नो प्रसिद्ध भौतिक उपस्थितिको लागि मात्र होइन, आफ्नो हृदयको विशालता र यसको सबैभन्दा मनमोहक सरलताको लागि सधैं जोडिएका ।
उहाँले आफ्नो साथमा पञ्जाबको गाउँको माटोपन ल्याउनुभयो, जहाँबाट उहाँ आउनुभएको थियो र यसको स्वभावप्रति सत्य रहनुभयो । आफ्नो गौरवशाली करियरभरि दाग नलागेको । यो परिवार प्रत्येक दशकमा भाइचारको साक्षी बन्यो । भाइचारामा परिवर्तन आयो, उहाँ होइन ।
उहाँको मुस्कान, उहाँको आकर्षण र उहाँको न्यानोपन, उहाँको वरपर आउने सबैमा फैलिएको । पेशामा एक दुर्लभता । हाम्रो वरिपरिको हावामा शून्यता छ । एउटा शून्यता जुन सधैं खाली रहनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4