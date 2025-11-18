+
धर्मेन्द्रसँगका यादगार फोटो सेयर गर्दै हेमा मालिनी : अनगिन्ती सम्झना बाँकी छन्

‘धर्मजी, मेरो लागि धेरै हुनुहुन्थ्यो । एक मायालु श्रीमान, हाम्रा दुई छोरीहरू, ईशा र आहानाको लागि एक मायालु बुबा, एक साथी, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक, एक कवि, हरेक कठिन समयमा मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १४:०४

  • वरिष्ठ अभिनेता धर्मेन्द्रको नोभेम्बर २४ मा ८९ वर्षको उमेरमा निधन भयो, उनी एक महिनादेखि बिरामी थिए।
  • धर्मेन्द्रकी पत्नी हेमा मालिनीले सामाजिक सञ्जालमा आठ तस्वीर सेयर गर्दै उनका यादगार क्षणहरू सम्झिइन्।
  • हेमाले धर्मेन्द्रलाई 'मेरो लागि सबै थोक हुनुहुन्थ्यो' भनी व्यक्तिगत क्षति व्यक्त गर्दै उनको प्रतिभा र नम्रता स्मरण गरिन्।

मुम्बई । धर्मेन्द्रको निधनपछि शोकमा डुबेकी हेमा मालिनीले अन्ततः याद समेट्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छिन् । उनले धर्मेन्द्रसँगका केही यादगर क्षणलाई तस्वीरमार्फत सम्झिएकी छिन् ।

उनले ८ तस्वीर सेयर गरेकी छिन्, जसमा उनले श्रीमानसँग बिताएका अनगिन्ती सुन्दर क्षणलाई कैद गर्दै, तिनीहरूलाई अविस्मरणीय क्षण भनेकी छिन् ।

यी मध्ये केही तस्वीरमा हेमा धर्मेन्द्रसँग दुलहीको स्वरुपमा देखिएकी छिन् भने केहीमा उनको सम्पूर्ण परिवार सँगै देखिन्छ ।

हेमाले क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘वर्षौंदेखि साथ रहनुभयो… सधैं हाम्रो लागि रहनुभयो.. केही विशेष क्षणहरू ।’

केही थप तस्वीर सेयर गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘यादगार क्षणहरू ।’ यी फोटोमा धर्मेन्द्र र हेमा आफ्ना छोरीहरू ईशा र आहाना देओलसँग देखिएका छन् ।

यसैबीच, हेमाले धर्मेन्द्रलाई सम्झँदै आफ्नो मनको पीडा व्यक्त गर्ने प्रयास गरेकी छिन् । एउटा पोस्टमा हेमाले आफू हाल व्यक्तिगत क्षतिसँग कसरी जुधिरहेको छिन् भनेर बताएकी छिन् ।

उनी लेख्छिन्, ‘धर्मजी, मेरो लागि धेरै हुनुहुन्थ्यो । एक मायालु श्रीमान, हाम्रा दुई छोरीहरू, ईशा र आहानाको लागि एक मायालु बुबा, एक साथी, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक, एक कवि, हरेक कठिन समयमा मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, उहाँ मेरो लागि सबै थोक हुनुहुन्थ्यो !’

उनी अघि लेख्छिन्, ‘अनि उहाँले सधैं मलाई दुःख र दुःखमा साथ दिनुभयो । आफ्नो सहज र मिलनसार व्यवहारले, उहाँले मेरो परिवारका सबै सदस्यहरूमा आफूलाई प्रिय बनाउनुभयो र सधैं उनीहरूप्रति स्नेह र चासो देखाउनुभयो ।’

‘एक सार्वजनिक व्यक्तित्वको रूपमा उहाँको प्रतिभा, लोकप्रियताको बावजुद उहाँको नम्रता, र उहाँको विश्वव्यापी आकर्षणले उहाँलाई सबै महान व्यक्तिबाट अलग बनायो । फिल्म उद्योगमा उहाँको उपस्थिति र उपलब्धिहरू अमर रहनेछन्’ हेमाले लेखेकी छिन् ।

“मेरो व्यक्तिगत क्षति अवर्णनीय छ, र यसले सिर्जना गरेको शून्यता मेरो बाँकी जीवनभर मसँगै रहनेछ । वर्षौं सँगै बिताएपछि, मसँग धेरै सुन्दर क्षणहरू पुनः जिउनका लागि अनगिन्ती सम्झनाहरू बाँकी छन् ।’

वरिष्ठ अभिनेता धर्मेन्द्रको नोभेम्बर २४ मा निधन भयो । उनले ८९ वर्षको उमेरमा जुहूस्थित आफ्नो घरमा अन्तिम सास फेरे । उनी एक महिनादेखि बिरामी थिए र ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

धर्मेन्द्र हेमा मालिनी
