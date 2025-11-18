+
+
भारतीय सञ्चारमाध्यम लेख्छन् : श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि धर्मेन्द्रको निधन !

परिवारबाट आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते ९:२१

  • दिग्गज बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रको निधन भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
  • भारतीय संचारमाध्यमले भने धर्मेन्द्रको निधन भएको उल्लेख गरेपनि उनको परिवारबाट भने आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ ।

मुम्बई । दिग्गज बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रको निधन भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । ८९ वर्षीय अभिनेतालाई सोमबार श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले यसबारे समाचार लेखेको छ ।   इन्डिया टूडेले ‘बलिउड स्तब्ध’ भएको लेखेको छ ।

भारतीय संचारमाध्यमले भने धर्मेन्द्रको निधन भएको उल्लेख गरेपनि उनको परिवारबाट भने आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ । धर्मेन्द्रकी छोरी इशा देओलले बुवाको स्वास्थ्य स्थितीबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने बताएकी छन् ।

स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । देओल परिवार निकट स्रोतका अनुसार धर्मेन्द्रका छोरीहरूलाई निधनपछि विदेशबाट मुम्बई बोलाइएको छ ।

सोमबार राती सनी देओल अस्पताल बाहिर धेरै भावुक देखिएका । बबी देओल पनि ‘अल्फा’ को छायांकन छोडेर आफ्नो बुबालाई भेट्न मुम्बई फर्किएका थिए ।

सोमबार राति अबेर शाहरुख खान र सलमान खान लगायत धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरू ब्रीच क्यान्डी अस्पताल पुगेका थिए ।

धर्मेन्द्रबारे मिडियामा आएका खबरबारे के भन्छिन् छोरी इशा देओल ?
धर्मेन्द्र
