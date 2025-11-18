+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

126/9 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

135/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Biratnagar Kings won by 9 runs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

126/9(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

135/7(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
126/9 (20)
VS
Biratnagar Kings won by 9 runs
Won विराटनगर किंग्स 2025
135/7 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य : मोदी

एक असाधारण अभिनेता जसले आफ्नो हरेक भूमिकामा आकर्षण र गहिराइ ल्याउनुभयो’ मोदी लेख्छन्, ‘उहाँले निर्वाह गर्नुभएको विविध भूमिकाले अनगिन्ती मानिसलाई प्रभावित तुल्यायो । धर्मेन्द्र जीलाई उहाँको सरलता, नम्रता र आत्मीयपनको लागि उत्तिकै प्रशंसा गरिन्थ्यो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १५:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउडका दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको ८९ वर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको छ।
  • प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धर्मेन्द्रको निधनमा 'एक युगको अन्त्य भएको' बताएका छन्।
  • भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले धर्मेन्द्रको निधनलाई भारतीय सिनेमाको ठूलो क्षति भनेकी छन्।

मुम्बई । बलिउडका दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको सोमबार ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको अन्त्येष्टि विले पार्लेस्थित पवन हंस श्मशानमा गरिएको छ ।

उनको निधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, अभियन्ता र सिंगो बलिउडमा शोक व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले धर्मेन्द्रको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै एक युगको अन्त्य भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मोदीले असाधारण अभिनेताको रुपमा स्मरण गरेका छन् ।

‘धर्मेन्द्रजीको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य भएको छ । उहाँ भारतीय सिनेमाका प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । एक असाधारण अभिनेता जसले आफ्नो हरेक भूमिकामा आकर्षण र गहिराइ ल्याउनुभयो’ मोदी लेख्छन्, ‘उहाँले निर्वाह गर्नुभएको विविध भूमिकाले अनगिन्ती मानिसलाई प्रभावित तुल्यायो । धर्मेन्द्र जीलाई उहाँको सरलता, नम्रता र आत्मीयपनको लागि उत्तिकै प्रशंसा गरिन्थ्यो । यस दुखद घडीमा, उहाँको परिवार, साथीभाइ र असंख्य प्रशंसकहरूसँग मेरो सहानुभूति छ । ओम शान्ति ।’

भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमाको लागि ठूलो क्षति भएको बताएकी छन् ।

भारतीय राष्ट्रपति एक्समा लेख्छिन्, ‘सबैभन्दा लोकप्रिय अभिनेतामध्ये एक, उहाँले आफ्नो दशकौं लामो शानदार करियरमा धेरै यादगार प्रदर्शनहरू गर्नुभयो । भारतीय सिनेमाको एक उच्च व्यक्तित्वको रूपमा, उहाँले एक विरासत छोड्नुभयो, जसले युवा पुस्ताका कलाकारलाई प्रेरणा दिइरहनेछ । उहाँको परिवार, साथीभाइ र प्रशंसकहरूप्रति मेरो हार्दिक समवेदना ।’

बलिउड कलाकारहरू अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान लगायत पनि धर्मेन्द्रलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रको निधन
धर्मेन्द्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित