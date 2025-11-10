स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको विषयमा म्यानपावर व्यवसायीको विरोध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएको विषयमा विरोध जनाएको छ।
- संघले शुल्क वृद्धि सम्बन्धमा कुनै छलफल वा समन्वय नभएको र यो निर्णय अवैज्ञानिक र श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ थप्ने बताएको छ।
- संघले परीक्षण शुल्क बढाउनु अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक निर्णय भएको र यसले श्रमिक र म्यानपावर व्यवसायीलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने दाबी गरेको छ।
१२ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको विषयमा म्यानपावर व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको विषयमा विरोध जनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० मंसिरदेखि लागु हुने गरी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सोही विषयमा संघले विज्ञप्ति जारी गरी शुल्क बढाउनु व्यवसायी र नेपाली श्रमिकका लागि गम्भीर र अकल्पनीय कदम रहेको जनाएको छ ।
श्रमिकको काँधमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख सर्जक तथा मध्यस्थकर्तालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि तथा अभिमुखीकरण शुल्क वृद्धि सम्बन्धमा संघसँग कुनै छलफल, सूचना वा समन्वय नभएको उल्लेख छ ।
वर्तमान अवस्थामा मन्त्रीविहीन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत रहेकै बेला अवैज्ञानिक तरिकाले श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ बढाउने नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गरिएको भन्दै त्यसले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण भएको संघको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड रहेको बताउँदै संघले यस क्षेत्रमा सुधार चाहिए संघको संस्थागत आवाज सम्बन्धित निकायले सुन्नुपर्ने र विकृतिलाई संरक्षण दिन नहुने विज्ञप्तिमा छ ।
संघले अनावश्यक शीर्षकमा परीक्षण थोपर्नु पूर्णरूपमा अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक निर्णय भएको जनाएको छ । परीक्षण गन्तव्य मुलुकका लागि अनिवार्य नगरिएको अवस्थामा नै त्यस्ता परीक्षण थपेर श्रमिकका लागि आर्थिक बोझ थप्ने काम भएको जनाएको छ ।
नेपालमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई केही गन्तव्य मुलुकले मान्यता नदिने हुँदा कामदार विदेश पुगेपछि पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हालको अवस्था छ ।
विदेशमा ‘मेडिकल अनफिट’ भई नेपाल फर्कनुपर्ने भए ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले समेत आर्थिक क्षतिको जिम्मेवार म्यानपावर संस्थालाई नै बनाइरहेको संघको दाबी छ ।
कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल हुँदा आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी समेत स्पष्ट नबनाई कामदारलाई थप परीक्षणका नाममा शुल्क बढाउनु सर्वोपरी हित, न्यायसंगत र समय अनुकूल नभएको संघले जनाएको छ ।
