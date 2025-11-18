+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

27/3 (5.3)
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

141/10(19.4)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८७ बलमा ११५ रन आवश्यक

चितवन राइनोज 2025

27/3(5.3)
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

141/10(19.4)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
27/3 (5.3)
VS
८७ बलमा ११५ रन आवश्यक
काठमान्डु गोर्खाज 2025
141/10 (19.4)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

निर्विरोध एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पौडेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १४:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि म्याग्दीबाट प्रकाश पौडेल निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भएका छन्।
  • अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्षमा पराजित पौडेल ४० वर्ष मुनिका युवाका तर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका हुन्।
  • महिलातर्फ एशोदा रोका र थमसर पुन, उत्पीडित तर्फ खरमाया बिटालु निर्विरोध चयन भएका छन्।

१२ मंसिर, म्याग्दी । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि म्याग्दीबाट प्रकाश पौडेल निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्षमा पराजित पौडेल ४० वर्ष मुनिका युवाका तर्फबाट प्रतिनिधि चयन भएका हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट विदा लिएका पौडेल अहिले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

म्याग्दीबाट महिलातर्फ एशोदा रोका र थमसर पुन, उत्पीडित तर्फ खरमाया बिटालु निर्विरोध चयन भएका छन् । खुला तर्फ भने छलफल जारी छ ।

यही मंसिर अन्तिम साता हुने महाधिवेशनका लागि सर्वसम्मति नभएका क्षेत्रहरुमा भोलि मतदान हुँदैछ ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न बारामा १०७ जनाको उम्मेदवारी

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न बारामा १०७ जनाको उम्मेदवारी
एमाले महाधिवेशनमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभए पनि म साथमै छु : विद्या भण्डारी

एमाले महाधिवेशनमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभए पनि म साथमै छु : विद्या भण्डारी
एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन भक्तपुरमा, बन्दसत्र काठमाडौंमा

एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन भक्तपुरमा, बन्दसत्र काठमाडौंमा
पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्न एमाले अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी

पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्न एमाले अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी
बढ्ने भए एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

बढ्ने भए एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
एमाले महाधिवेशनका लागि बने ११ वटा उपसमिति, कुनमा को ?

एमाले महाधिवेशनका लागि बने ११ वटा उपसमिति, कुनमा को ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित