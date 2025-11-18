+
क्याप्टेन विजय लामा र सोनी राणा ‘ग्राउन्डेड’

प्राधिकरणका अनुसार अर्को सूचना नआएसम्म दुवै क्याप्टेनले जहाज उडाउन पाउने छैनन् । 

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १४:५९
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रशिक्षक पाइलट विजय लामा र वरिष्ठ क्याप्टेन सोनी रानालाई ककपिटमा फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी नियम उल्लंघन गरेको कारण ग्राउन्डेड गरेको छ।
  • प्राधिकरणका अनुसार अर्को सूचना नआएसम्म दुवै क्याप्टेन जहाज उडाउन पाउने छैनन्।
  • क्याप्टेन विजय लामाले यसअघि पनि पटक–पटक यही कारणले कारबाही भोगिसकेका छन्।

१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका प्रशिक्षक पाइलट विजय लामा र वरिष्ठ क्याप्टेन सोनी राणा ‘ग्राउन्डेड’ भएका छन् ।

ककपिटमा हुँदा फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी गर्न नपाउने सम्बन्धी नियम उल्लघंन गरेसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुवै क्याप्टेनलाई कारबाही गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार अर्को सूचना नआएसम्म उनीहरूले जहाज उडाउन पाउने छैनन् ।  क्याप्टेन लामा यसअघि पनि पटक–पटक यही कसुरमा कारबाहीमा परिसकेका छन् ।

क्याप्टेन सोनी राणा ग्राउन्डेड नेपाल वायुसेवा निगम प्रशिक्षक पाइलट विजय लामा
