विराटनगरमा एमाले प्रतिनिधि छनोटमा विवाद, पर्शुराम बस्नेतमाथि हातपात

विवादका क्रममा विनोद ढकाल समूहका कार्यकर्ताले संस्थापन पक्षका नेता बस्नेतमाथि हातपात गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १४:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विराटनगरमा नेता पर्शुराम बस्नेतमाथि हातपात भएको छ।
  • शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय पाञ्चालीमा मतदानस्थल बाहिर विनोद ढकाल समूहका कार्यकर्ताले बस्नेतमाथि हातपात गरेको प्रहरीले बताएको छ।
  • वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष भानुभक्त पाठकले मतदानका लागि एक व्यक्तिलाई लैजाने क्रममा विवाद भएको थियो र मतदान केही समय रोकिएको थियो।

१३ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विराटनगरमा एमाले नेता पर्शुराम बस्नेतमाथि हातपात भएको छ ।

शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय पाञ्चालीमा मतदानस्थल बाहिर संस्थापन पक्षका नेता बस्नेतमाथि इतर समूहका कार्यकर्ताले हातपात गरेका हुन् ।

विवाद भएपछि केही समय रोकिएको मतदान पुन सुरु भएको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार वडा नम्बर १२ का एमाले वडाध्यक्ष भानुभक्त पाठकले एकजना व्यक्तिलाई मतदानका लागि लैजाने क्रममा विवाद भएको थियो ।

सोही क्रममा संस्थापन पक्षले पटक पटक एकै व्यक्ति किन जाने भन्दै विवाद भएको थियो ।

विवादका क्रममा विनोद ढकाल समूहका कार्यकर्ताले संस्थापन पक्षका नेता बस्नेतमाथि हातपात गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

नेकपा एमाले महाधिवेशन विराटनगर
