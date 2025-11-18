+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

145/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

145/8(20)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
145/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

जाजरकोट एमालेमा नारायण घर्तीसहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले जाजरकोटबाट खुला, महिला, दलित र युवा तर्फ सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका छन्।
  • खुला तर्फ लालबहादुर महतारा, करबिर शाही, नरेन्द्र शाही, नारायण घर्ती र प्रेमबहादुर सिंह निर्विरोध भएका छन्।
  • महिला तर्फ तारा शाक्य, कुमारी थापा र सुनिता बोहरा निर्विरोध प्रतिनिधि चुनिएका छन् भने दलित र युवा तर्फ पनि प्रतिनिधि चयन भएका छन्।

१३ असोज, काठमाडौ । नेकपा एमाले जाजरकोटबाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध भएका छन् ।

खुलातर्फ लालबहादुर महतारा, करबिर शाही, नरेन्द्र शाही, नारायण घर्ती र प्रेमबहादुर सिंह निर्विरोध भएका छन् ।

३२ वर्षे उमेर हद लगाइएकाले अनेरास्ववियुका पूर्व उपाध्यक्ष नारायण घर्ती भूगोलको राजनीतिमा फर्किएका थिए । उनी सहितका नेताहरु खुला तर्फ निर्विरोध भएका छन् ।

महिला तर्फ तारा शाक्य, कुमारी थापा र सुनिता बोहरा निर्विरोध प्रतिनिधि चुनिएका छन् । दलित तर्फ गोपाल नेपाली, नवेन्द्र नेपाली र कौशिला कामी चयन भएकी छन् ।

युवा तर्फ विश्व विक्रम शाह निर्विरोध भए ।

नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

एमाले महाधिवेशनमा प्रेस चौतारीबाट पनि निर्विरोध प्रतिनिधि चयन
प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको भन्दै कृष्ण दाहालको निवेदन

प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको भन्दै कृष्ण दाहालको निवेदन
एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध

एमाले इलामबाट सुहाङ नेम्वाङ सहित सबै प्रतिनिधि निर्विरोध
विराटनगरमा एमाले प्रतिनिधि छनोटमा विवाद, पर्शुराम बस्नेतमाथि हातपात

विराटनगरमा एमाले प्रतिनिधि छनोटमा विवाद, पर्शुराम बस्नेतमाथि हातपात
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा जातीय विभेद : पानी चल्दैनथ्यो, भोट पनि चलेन

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा जातीय विभेद : पानी चल्दैनथ्यो, भोट पनि चलेन
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : संस्थापनसँग ओलीको फोटो, इतरसँग पार्टीको झन्डा

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : संस्थापनसँग ओलीको फोटो, इतरसँग पार्टीको झन्डा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित