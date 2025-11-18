बाँके–३ बाट एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ठकुरी निर्विरोध  

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले बाँके–३ ले सर्वसम्मतिबाट ५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको छ।
- खुलातर्फ मानबहादुर रुचाल र रत्न खत्री, महिला तर्फ योगमाया बिक र भुमिसरा धिताल चयन भएका छन्।
- युवा तर्फ विमल मल्ल ठकुरी निर्विरोध चयन भएका छन्, उनी अनेरास्ववियुका पूर्व सचिवालय सदस्य हुन्।
१३ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमाले बाँके–३ ले पनि सर्वसम्मतिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंग्याएको छ ।
५ जना प्रतिनिधि चयन हुने यो क्षेत्रबाट खुलातर्फ मानबहादुर रुचाल र रत्न खत्री चयन भएका छन् । महिला तर्फ योगमाया बिक र भुमिसरा धिताल चयन भएका छन् ।
पहिलोपटक अभ्यासमा ल्याएको युवामा भने विमल मल्ल ठकुरी चयन भएका छन् । ४० वर्ष मुनिका युवा तर्फ निर्विरोध भएका ठकुरी बाँके एमालेका विद्यार्थी इन्चार्ज हुन् ।
तीन कार्यकाल बाँके एमालेका जिल्ला सदस्य रहिसकेका उनी अनेरास्ववियुका पूर्व सचिवालय सदस्य हुन् ।
