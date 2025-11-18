+
विपद् पूर्वसतर्कता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कमन अलर्टिङ प्रोटोकल’ कार्यान्वयनमा आउने

नेपालमा विपद् पूर्वसतर्कता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कमन अलर्टिङ प्रोटोकल’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १७:००

१४ मंसिर , काठमाडौं । नेपालमा विपद् पूर्वसतर्कता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कमन अलर्टिङ प्रोटोकल’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

विश्व मौसम संगठनको सहयोगमा मौसम विज्ञान विभागले ‘कमन अलर्टिङ प्रोटोकल’ कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु गरेको हो ।

विपद् सम्बन्धी जुनसुकै सूचना प्रवाहका लागि अब विभागले एकिृत सञ्चार माध्यम ‘कमन अलर्टिङ प्रोटोकल’ विधि अपनाउने भएको छ । यसका लागि विभागले आइतबार यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ जलवायु विज्ञ विनोद पराजुलीले विभिन्न माध्यमबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा जानकारी प्रवाह हुँदै आएको वर्तमान संरचनाले विपद्को सूचनामा एकरूपता कायम गर्न कठिनाइ भएकोले कमन अलर्टिङ प्रणालीको आवश्यक रहेको बताए ।

देशभर फैलिएका सूचना–प्रवाहका माध्यमहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दे विभागले अब सबै पूर्वचेतावनीलाई एउटै प्लेटफर्मबाट प्रवाह गर्ने तयारी सुरु गर्न लागेको बताए ।

‘अहिले जल तथा मौसम सम्बन्धि सूचना हामीले विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह गरिरहेका छौं र त्यो माध्यमहरूमा उदाहरणका लागि हामीले वेभसाइटको प्रयोग गर्छाैं, सामाजिक सञ्जालहरूमा सूचनाहरू राख्छौं, एसएमएसका माध्यमबाट पनि सूचना पठाइरहेका छौं, टोल फ्री सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । भविष्यमा हामी सेल बोर्डकास्ट, फ्ल्यास एसएमएस पठाउने आईभीआर अथवा भ्वाइस कल नै पठाउने त्यस्तो किसिमको तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने ।

जलवायु तथा विपद् विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै जोखिममा सूचना प्रशारणको चुनौतीलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वको धेरै राष्ट्रहरूमा यो कमन अलर्टिङ प्रणाली लागु भइसकेको बताउँदै उनले नेपालमा पनि यसको विकासक्रम जारी रहेको बताए ।

उनले नेपालमा हरेक वर्ष बाढीपहिरो, आँधीहुरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै यस प्रणालीको विकासले राष्ट्रिय पूर्वसूचना संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा देशभर प्रयोग गर्ने चेतावनी प्रणालीलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने, सूचनाको समयानुकूल प्रशारण गर्ने तथा विपद् जोखिमबाट जनजीवन र सम्पतीको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

मौसम विज्ञान विभाग
