+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले रौतहटबाट २४ जना प्रतिनिधि चयन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते १२:४५

१३ मंसिर,  रौतहट । नेकपा एमाले रौतहटले एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाने प्रतिनिधि टुंगो लगाएको छ ।

रौतहट–४, मा मतदानबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको छ । बाँकी क्षेत्रमा भने निर्विरोध चयन भएका छन् ।

रौतहट–१, बाट बबन सिंह, सचिदानन्द साह, संजीव यादव, पावन देवी, र सरस्वती देवी प्रतिनिधि चयन भएका छन । रौतहट–२, बाट जयचन्द्र प्रसाद पटेल, गौरीशंकर प्रसाद जयसवाल, मोहम्मद जैद आलम र परनिया देवी पटेल चयन भएका छन ।

रौतहट–३, बाट केशव राय, नागेन्द्र राय यादव, जयराम चौधरी, अरविन्द कुमार यादव, जयराम यादव, सन्जु कुमारी कुशवाहा र कान्ति देवी चयन भएका छन ।

रौतहट–४, बाट शिवप्रसाद आचार्य, रामजी साह, शकुन्तला कुमारी, मुना सुवेदी, रवि राना मगर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन । दलित तर्फ जितबहादुर बिक, रामपुकार दास र शोभा कुमारी चयन भएका छन् ।

रौतहटको सबै क्षेत्र र क्लस्टर गरी २४ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुदन गुरुङको आरोप– एमालेले पोखरामा जेनजीका कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्‍यो

सुदन गुरुङको आरोप– एमालेले पोखरामा जेनजीका कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्‍यो
गृह प्रदेश कोशीले ओलीलाई दिएको सन्देश

गृह प्रदेश कोशीले ओलीलाई दिएको सन्देश
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : गण्डकीमा खगराज र पृथ्वीसुब्बा गुटकै लडाइँ

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : गण्डकीमा खगराज र पृथ्वीसुब्बा गुटकै लडाइँ
एमाले प्रतिनिधि छनोटमा लुम्बिनीबाट को–को ?

एमाले प्रतिनिधि छनोटमा लुम्बिनीबाट को–को ?
एमाले प्रतिनिधि छनोट : बारामा संस्थापन समूह हाबी

एमाले प्रतिनिधि छनोट : बारामा संस्थापन समूह हाबी
नेता बाँडिदा मोरङमा संस्थापनइतर कमजोर

नेता बाँडिदा मोरङमा संस्थापनइतर कमजोर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित