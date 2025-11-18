+
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

+

बल बाइ बल अपडेट
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि :

नेता बाँडिदा मोरङमा संस्थापनइतर कमजोर

२०८२ मंसिर १४ गते १९:३१

  • नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा मोरङमा संस्थापन र इतर समूहबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ।
  • मोरङमा ४६ प्रतिनिधि छानिएका छन्, जसमा संस्थापन पक्षका २७ र इतर पक्षका १९ जना छन्।
  • मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा इतर समूहको प्यानल विजयी भएको छ भने क्षेत्र नम्बर १ मा संस्थापन पक्षको प्यानल विजयी भएको छ।

१४ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचनमा मोरङमा संस्थापनइतर समूहलाई धक्का लागेको छ ।

मोरङ एमालेको संस्थापनइतर समूहको पकड भएको जिल्ला हो । गत फागुनमा सम्पन्न १० औं जिल्ला अधिवेशनमा इतर समूह हाबी भएको थियो ।

विराटनगर महानगर अधिवेशनमा इतर समूहको प्यानल नै विजयी भएको थियो ।

जिल्ला अधिवेशन र नगर अधिवेशनमा इतर समूहमा रहेका केही नेता महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा संस्थापन समूहमा लागेपछि इतर पक्ष तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको हो ।

मोरङमा इतर पक्षको नेता विनोद ढकाल हुन् । जिल्ला र नगर अधिवेशनमा उनीसँग रहेका केही नेता महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचनमा संस्थापन पक्षमा लागेका थिए ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूका दाबी अनुसार ४६ जना प्रतिनिधि छानिएको २७ जना संस्थापन समूहका छन् । १९ जना इतर समूहका छन् । इतर पक्षको दाबी अनुसार दुवै समूहबाट बराबर प्रतिनिधि छानिएका छन् ।

इतर समूहका नेतासमेत रहेका जिल्ला उपाध्यक्ष सागर थापाले भने मोरङमा इतर पक्ष बलियो रहेको दावी गरे । ‘दुवै पक्षमा २३–२३ जना निर्वाचित भएका छन्,’ थापाले भने, ‘संस्थापनले दाबी गरेका ४–५ जना इतर पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

मोरङको क्षेत्र नम्बर ५ मा सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट भएको थियो । जसमा संस्थापन पक्षका २ र इतर पक्षका ४ जना छन् ।

मतदान भएको मोरङ क्षेत्र नम्बर १ मा संस्थापन पक्षको प्यानल नै विजयी भएको छ । क्षेत्र नम्बर ६ मा इतर पक्षको प्यानल नै विजयी भएको छ । अन्य क्षेत्रमा मिश्रित परिणाम आएको छ ।

मोरङ १ बाट डिल्लीराम शर्मा अधिकारी, गंगाप्रसाद खरेल, उमाकान्त गौतम, बुद्धिमान लिम्बू, उर्गेन तामाङ, शान्तिकुमारी लिम्बू, मेनु पाण्डे र सरला राई निर्वाचित भए ।

उनीहरू संस्थापन पक्षका हुन् । क्षेत्र नम्बर १ मा आफ्नो समूहबाट १ जना निर्वाचित भएको इतर समूहको दाबी छ ।

क्षेत्र नम्बर २ बाट ऋषिकेश पोखरेल, श्याम राजवंशी, सुशील बुढाथोकी, करण ठाकुर,  लिलाबल्लभ अधिकारी निर्वाचित भए । रामजना अधिकारी र गीतादेवी बानियाँ कार्की निर्विरोध निर्वाचित भए । क्षेत्र नम्बर २ बाट आफ्नो पक्ष ३ जना निर्वाचित भएको इतर पक्षको दाबी छ ।

क्षेत्र नम्बर ३ बाट भूपाल श्रेष्ठ, राजकुमार ओझा, यमुना विष्ट र सीता तामाङ संस्थापन समूहबाट निर्वाचित भए । सो क्षेत्रमा इतर समूहबाट इरन राई, भोला अधिकारी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, धनमायाँ तामाङ र निरजकुमार ढकाल निर्वाचित भए ।

क्षेत्र नम्बर ४ बाट संस्थापन पक्षबाट नरेन्द्र बस्नेत, मुकेश बुढाथोकी, विमला घिमिरे र राम पोखरेल निर्वाचित भए । इतर समूहमा रहेका बुढाथोकी निर्वाचनअघि संस्थापन समूहमा लागेका थिए । यो क्षेत्रबाट महेश भट्टराई र गुणवती चौधरी इतर पक्षबाट निर्वाचित भए ।

क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्विरोध निर्वाचित दीलिप बगडिया र शान्त डंगोल संस्थापन पक्षका हुन् । इतर समूहबाट ज्ञानेश्वर राजवंशी, मनोज अग्रवाल, उषा झा, मोहम्मद अमित आजात  निर्विरोध निर्वाचित भए ।

क्षेत्र नम्बर ६ बाट इतर समूहको प्यानल नै विजयी भयो । यो समूहबाट रमेशप्रसाद पोखरेल, पितकुमार श्रेष्ठ, विनोदप्रसाद ढकाल, सत्यनारायण चौधरी, सरस्वती भण्डारी, सरस्वती खरेल र सन्तोष घिमिरे निर्वाचित भए ।

दलित निर्वाचन क्षेत्रबाट ओली पक्षका किशोर विक र रिंकु परियार निर्वाचित भए । इतर पक्षबाट खेम नेपाली निर्वाचित भए ।

