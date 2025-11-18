सिन्धुलीमा माछा मार्न गएका एक जनाको मृत्यु

१५ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–६ भर्ताहीका ६५ वर्षीय अम्मरबहादुर विकको माछा मार्ने क्रममा दहमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।
आइतबार साँझ ५ बजे ‘माछा मार्न जाने’ भन्दै घरबाट निस्किएका विक रातभरि घर नफर्किएपछि परिवारले खोजतलास गर्दा मंगलबार विहान दहमा डुवेको अवस्थामा फेला पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार सोमवार विहान ११:३० बजे दुधौली –६ स्थित कमला खोलाको दहमा विकलाई स्थानीयले उत्तानो अवस्थामा मृत फेला पारेका थिए ।
घटनाबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
