+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
चितवन राइनोज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
vs

चितवन राइनोज 2025

0/0
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
VS
चितवन राइनोज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

इमरान मृत्युको हल्ला: प्रदर्शनको चेतावनीपछि रावलपिण्डीमा ‘धारा १४४’ लागू, के हो यो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते ११:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानका इस्लामाबाद र रावलपिण्डीमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पीटीआईको विरोध प्रदर्शन रोक्न धारा १४४ लागू गरिएको छ।
  • धारा १४४ अन्तर्गत डिसेम्बर १ देखि ३ गतेसम्म पाँच वा बढी मानिस भेला हुन, सार्वजनिक सभा, र्‍याली, प्रदर्शन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
  • खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई नोभेम्बर २७ मा सेनाको आदेशमा प्रहरीले सडकमा लात्ती-मुक्का प्रहार गरी कुटेको थियो।

१६ मंसिर, काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) को विरोध प्रदर्शन हुनुअघि इस्लामावाद र रावलपिण्डीमा धारा १४४ लागू गरिएको छ।

यो निर्णय पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको मृत्युको हल्ला र देशमा अशान्ति फैलने डरबीच आएको छ।

दुवै शहरका प्रशासनले धारा १४४ अन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको विरोध प्रदर्शन वा सभाको अनुमति नभएको बताएका छन्।

यस अन्तर्गत डिसेम्बर १ देखि ३ गतेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक सभा, र्‍याली, जुलुस, धर्ना, प्रदर्शन गर्न, ५ वा सोभन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

आदेशमा हतियार, लाठी, गुलेली, पेट्रोल बम, विस्फोटक सामग्री बोक्न रोक लगाइएको छ। यसबाहेक, घृणायुक्त भाषण दिन, प्रहरीको ब्यारिकेडिङ हटाउने प्रयास गर्न, दुई जना मानिस एक मोटरसाइकलमा पछाडि बस्न र लाउडस्पीकरको प्रयोग गर्नमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सरकारी आदेशमा आदेशमा जिल्ला गुप्तचर समितिले केही संगठन र तत्वहरूले ठूलो मात्रामा मानिसहरूलाई भेला गरेर कानुन-व्यवस्था भत्काउने दाउमा रहेको रिपोर्ट दिएपछि यो कदम लिइएको स्पष्ट पारिएको छ ।

यी व्यक्तिहरूले संवेदनशील ठाउँहरू, सरकारी भवनहरू र चुनिएका स्थानहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले, जनताको सुरक्षा र शान्ति कायम राख्नका लागि यी प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्।

पीटीआई नेता असद कायसरले संसदका दुवै सदनका विपक्षी सांसदहरू इस्लामाबाद उच्च अदालत बाहिर प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि आफ्नो धर्नालाई अदियाला जेलतर्फ लैजाने बताए।

उनले भने, ‘अदालत आफ्नो आदेश लागू गर्न असफल भएको छ र जेल प्रशासन पनि अदालतको आदेशहरूको पालना गर्न तयार छैन। त्यसैले प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

इमरान खानको जेलमै हत्या भएको हल्ला, के हो सत्य ?

गत हप्ता, खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्रीले जेल बाहिर धर्ना दिएका थिए । उनलाई आठौँ पटक इमरान खानलाई भेट्नबाट रोकिएपछि धर्ना दिएका हुन् । त्यसैगरी, खानका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि धेरै हप्तादेखि उनलाई भेट्न दिइएको छैन।

यसअघि, पाकिस्तानका न्याय राज्यमन्त्री अकील मलिकले सोमबार भने, ‘पख्तुनख्वामा सुरक्षा र प्रशासनको अवस्था निकै खराब भइसकेको छ।’ पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तुनख्वामा राष्ट्रपति शासन लगाउने बारे विचार गरिरहेको छ।

जियो न्यूजका अनुसार मलिकले भने, ‘खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदी त्यहाँको स्थिति सुधार्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। उनी न त केन्द्र सरकारसँग कुनै समन्वय गरिरहेका छन् न त आवश्यक ठाउँहरूमा कुनै कारबाही गरिरहेका छन्।’

सेनाको आदेशमा अफ्रिदीलाई प्रहरीले कुटेको थियो

इमरान खानलाई समर्थन गर्न रावलपिण्डीको अदियाला जेल पुगेका खैबर-पख्तुनख्वा (केपी) राज्यका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई प्रहरीले नोभेम्बर २७ मा सडकमा लडाई कुटेको थियो।

मिडिया रिपोर्टअनुसार, मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीमाथिको आक्रमणको कारबाही सेनाको आदेशमा गरिएको थियो। अफ्रिदी बिहीबार उनी जेल पुग्दा त्यहाँ भारी सुरक्षा बल तैनाथ थियो र पीटीआई समर्थकहरूको भीड लगातार बढिरहेको थियो।

प्रहरीले उनलाई र उनीसँग आएका नेताहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्यो। धकेला-धकेल बढेपछि प्रहरीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई लात्ती-मुक्का पनि हानेर भुइँमा लडाइदिए। पीटीआईले यस घटनालाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हमला बताएको छ।

इमरान खान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित