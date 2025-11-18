+
एमालेमा किचलो : ८ महिनामा दोस्रोपटक कारबाहीमा परे पूर्वमन्त्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १९:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले ताप्लेजुङका नेता बलबहादुर साम्सोहाङ र मणिशंकर पोमुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवादका कारण कारबाही गरेको छ।
  • प्रदेश कमिटीले उनीहरूलाई मंसिर ११ गते निलम्बनको पत्र पठाएर १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ।
  • साम्सोहाङ र पोमुमाथि यो दोस्रो पटक कारबाही भएको हो र उनीहरूले निर्वाचन कमिटी संयोजकमाथि हमला गरेको आरोप छ।

१६ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेले ताप्लेजुङका नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही गरेको छ ।

पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विवाद भएपछि प्रदेश कमिटीले प्रदेश सल्लाहकार तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङ र पार्टीको कोशी प्रदेश पर्यटन विभाग सचिव मणिशंकर पोमुलाई कारबाही गरेको हो।

संस्थापनइतर पक्षाका नेता साम्सोहाङ र पोमुमाथि कारबाही भएको यो दोस्रो पटक हो । गत वैशाखमा पनि उनीहरू कारबाहीमा परेका थिए ।

जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले मंसिर ११ गतेको मितिमा उनीहरूलाई निलम्बनको पत्र पठाएको हो । पत्रमा १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा निर्वाचन कमिटी संयोजक राजकुमार चुडालमाथि सांघातिक हमला र निर्वाचन प्रकियामा अवरोध खडा गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको प्रदेश कमिटीले जनाएको छ ।

‘ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीको ६ मंसिरको पत्रअनुसार ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा निर्वाचन कमिटी संयोजक राजकुमार चुडालमाथि गरेको हमला र निर्वाचन प्रकियामा अवरोध खडा गर्ने काम गर्नुभएको हुनाले सम्बन्धित जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस भई आएको हुँदा तपाईंलाई पदमुक्त गर्दै १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विवाद गरेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

साम्सोहाङ पूर्वजिल्ला अध्यक्ष हुन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल ताप्लेजुङको अधिवेशनबाट संस्थापन पक्षले एकलौटी ढङ्गले जिल्ला कमिटी गठन गरेको भन्दै साम्सोहाङ पक्षले विरोध गरेको थियो । विरोधपछि उनीहरू  कारबाहीमा परेका थिए ।

एमाले प्रतिनिधि छनोट नेकपा एमाले ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन
प्रतिक्रिया
