९ गोल भएको खेलमा सिटीले फुलहमलाई हरायो

- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले फुलहमलाई ५-४ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ।
- फिल फोडेनले दुई गोल गरे भने एर्लिङ हालान्डले प्रिमियर लिगमा १००औं गोल पूरा गरे।
- सिटीले १४ खेलमा २८ अंक जोडेको छ भने फुलहम १५औं स्थानमा छ।
१७ मंसिर, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले फुलहमलाई पराजित गरेको छ । ९ गोल भएको खेलमा सिटी ५-४ गोलअन्तरले विजयी भएको हो ।
सिटीको जितमा फिल फोडेनले २ गोल गरे भने एर्लिङ हालान्ड र तिजानी रेइन्दर्सले एक-एक गोल गर्दा एक गोल उपहार पायो ।
फुलहमका सामुयल चुकुजेले २ गोल गर्दा एमिले स्मिथ रोवी र एलेक्स इवोबीले १-१ गोल गरे ।
खेलमा सुरुवाती अग्रता सिटीले लिएको थियो । १७औं मिनेटमा हालान्डले गोल गर्दै प्रिमियर लिगमा १००औं गोल पूरा गरे । उनी सबैभन्दा छिटो १०० गोल पूरा गर्ने खेलाडी समेत बने ।
यस्तै ३७औं मिनेटमा रेइन्डर्सले गोल गर्दै सिटीको अग्रता दोब्बर पारे । ४४औं मिनेटमा फोडेनले गोल थपे । स्मिथ रोवीले इन्जुरी समयमा गोल फर्काएपछि सिटी पहिलो हाफमा ३-१ ले अगाडि रह्यो ।
दोस्रो हाफको ४८औं मिनेटमा फोडेनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । सिटी ४-१ ले अगाडि बढ्यो । ५४औं मिनेटमा सान्डर बर्जबाट आत्मघाती गोल भएपछि सिटीको अग्रता ५-१ को भयो ।
त्यसपछि फुलहमले ३ गोल थप्यो । ५७औं मिनेटमा इवोबीले गोल गरे भने ७२औं र ७८औं मिनेटमा चुकुजेले गोल गरेपछि फुलहमले खेललाई ५-४ को अवस्थामा पुर्याएको भएपनि जित वा बराबरीका भने गर्न सकेन ।
जितपछि दोस्रो स्थानको सिटीको १४ खेलमा २८ अंक भएको छ । १४ खेलमा १७ अंक भएको फुलहम १५औं स्थानमा छ ।
गएराति नै भएको अन्य खेलमा न्युकासल र टोटनहमले २-२ गोलको बराबरी खेल्दा एभर्टनले बर्नमाउथलाई १-० ले पराजित गर्यो ।
