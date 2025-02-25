News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले इन्डोनेसियामा जारी त्रिदेशीय महिला फुटबलमा चाइनिज ताइपेइसँग १-० गोलअन्तरले पराजित भएको छ।
- नेपालले पहिलो खेलमा इन्डोनेसियासँग २-१ ले पराजित भएको थियो भने चाइनिज ताइपेइले इन्डोनेसियालाई ५-० ले हराएको थियो।
- चाइनिज ताइपेइले नेपाललाई हराएर मैत्रीपूर्ण त्रिदेशीय फुटबल सिरिजको विजेता बनेको छ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । इन्डोनेसियामा जारी त्रिदेशीय महिला फुटबलमा नेपाल चाइनिज ताइपेइसँग पराजित भएको छ ।
नेपाललाई चाइनिज ताइपेइले १-० गोलअन्तरले हराएको हो ।
नेपाल पहिलो खेलमा इन्डोनेसियासँग २-१ ले पराजित भएको थियो भने चाइनिज ताइपेइले इन्डोनेसियालाई ५-० ले पराजित गरेको थियो ।
नेपाललाई हराएसँगै चाइनिज ताइपेइ यो मैत्रीपूर्ण सिरिजको विजेता बनेको छ ।
प्रतिक्रिया 4